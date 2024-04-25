Kompozitte hedef 7 milyar dolar ihracat

Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip sektörün çatı kuruluşu olan Kompozit Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, Türkiye’nin kompozit konusunda dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Pakiş, Türkiye’nin dünya çapında bir ‘kompozit üssü’ olabileceğini vurguladı.

Pakiş, "3 milyar dolarlık sektörümüzün 2 milyar doları ihracattan geliyor. Kompozit malzeme kullanan birçok sektör ürettikleri ürünleri ihraç ediyor. Bu ihracat kompozit olarak görünmüyor. Kompozit ihracatının birkaç kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor” diye konuştu.