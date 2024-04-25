Kompozitte hedef 7 milyar dolar ihracat

Türkiye’de yaklaşık 3 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip sektörün çatı kuruluşu olan Kompozit Sanayicileri Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, Türkiye’nin kompozit konusunda dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Pakiş, Türkiye’nin dünya çapında bir ‘kompozit üssü’ olabileceğini vurguladı.
SEKTÖR İÇİN FUARLAR ÖNEMLİ
Barış Pakiş, “Türk kompozit endüstrisinin uluslararası buluşma noktası olması hedefiyle 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde ‘Meet4Composite’ fuarını düzenleyeceğiz. Gelecek 5 yıl içinde sektörümüzün büyüklüğünü 7 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Global pazarın, 2026'da yüzde 7,5 büyüyerek 126,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor” dedi.
Pakiş, "3 milyar dolarlık sektörümüzün 2 milyar doları ihracattan geliyor. Kompozit malzeme kullanan birçok sektör ürettikleri ürünleri ihraç ediyor. Bu ihracat kompozit olarak görünmüyor. Kompozit ihracatının birkaç kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor” diye konuştu.