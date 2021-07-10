Küpeye bakmadan kurbanlık almayın

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazarlarda hareketlilik arttı. Vatandaşlar bir yandan fiyat araştırması yaparken, diğer yandan da doğru kurbanı seçmek için ince eleyip sık dokuyor. Vatandaşlar alacakları kurbanlıkların bilgilerini "TÜRKVET", "HaySag", "Küpe Sorgulama" gibi mobil uygulamalardan veya "https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/" adresinden kontrol edebiliyor. Kurbanlık hayvanlar küpelenerek, ulusal veri tabanında kayıt altına alınıyor. Böylece, tüketicilere alışverişlerinde güven ortamı sağlanırken, hayvanlar hakkında da bilgi edinebilme imkânı doğuyor.

SAĞLIK RAPORU BULUNMALI

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, vatandaşların kurbanlığı satın almadan önce küpe sorgusunu yapmaları gerektiğini belirterek, "Küpe demek, hayvanın kontrolden geçtiği, kayıt altına alındığı ve hareketlerinin izlendiği anlamına geliyor. Veteriner hekimler sahada gerekli kontrolleri yaptıktan sonra hayvanları kayıt altına alıyor. Hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması önemli. Hayvan satış yerlerine gelen bütün hayvanların kulak küpesi olmak zorundadır. Küpesiz hayvanların buralara girişine izin verilmez" dedi.

REKLAM

Ali Eroğlu

ÖNCELİKLİ KRİTER KULAK KÜPESİ

Eroğlu, büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde kulak küpelerinin ve pasaportlarının, küçükbaş hayvanların da kulak küpelerinin ve nakil belgesinin bulunmasının zorunluğu olduğunu bildirdi. Eroğlu, iller arası sevklerde ise bunlara ilaveten veteriner sağlık raporunun bulunması gerektiğini dile getirdi. Kurbanlık hayvan almadan önce kulak küpelerinin ve bu belgelerin kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Ali Eroğlu, hayvanda burun ve salya akıntısı, gözyaşı, zor nefes alma, öksürük ve ishal gibi belirtiler varsa ve hayvan yem yemiyorsa veteriner hekimlere haber verilmesi ve kurbanlık olarak alınmaması gerektiğini dile getirdi.

KURBANLIK HASTA ÇIKARSA TAZMİNATI UNUTUN

REKLAM

Bir vatandaşın köyde kendi beslediği bir kurbanlığı kesmesi veya satması durumunda hangi kriterlerin aranacağına ilişkin de bilgi veren Eroğlu, şunları kaydetti: "Vatandaş, bu hayvanın aşılarını yaptırmamışsa, hayvan veteriner hekimin hiçbir muayenesinden geçmemişse kurban edilmesindeki sorumluluk tamamen vatandaşa ait. Hayvan kesilip bir hastalıkla karşılaşılırsa ceremesini vatandaş çekecek, belki hayvan imha edilecek. Kaydı olmayan hayvanda hastalık çıkarsa hayvan sahibi devletin vereceği tazminattan yararlanamaz."

KÜPELEME İLE HER ŞEY KAYIT ALTINDA

Büyükbaş hayvanlar doğumlarından itibaren 3 ay, küçükbaş hayvanlar ise 6 ay içinde ve doğdukları işletmeden ayrılmadan önce küpelenerek kayıt altına alınıyor. Bu sürelerin aşılması durumunda ise cezalı küpeleme ve kayıt yapılıyor. Küpelenmeyen ve kaydedilmeyen hayvanların bir işletmeden başka bir işletmeye hareket ettirilmesine izin verilmiyor. Küpelemeyle hayvan hareketlerinin kontrolünün sağlanması, hastalıklı hayvanların hareketinin önlenmesi, hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi ve sağlıklı gıda elde edilmesi hedefleniyor. TÜRKVET Hayvan Kayıt Sistemi’nde, hayvanların bulunduğu işletme, işletme sahibi, işletmenin bulunduğu adres, tür, ırk, cinsiyet bilgileri ile doğum, hareket ve ölüm tarihi bilgileri tutuluyor.

BÜTÇENE GÖRE KURBANLIK SEÇ

20-23 Temmuz’da kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 350 bin büyükbaş ve 3 milyon 700 bin civarında küçükbaş hayvan hazır durumda bulunuyor. Görücüye çıkan kurbanlıkların fiyatı bölgelere ve hayvanın cinsine göre değişiyor. Küçükbaşta fiyatlar 2 bin liradan başlarken, büyükbaşta bu rakam 10 bin liradan 30 bin liraya kadar çıkıyor.

REKLAM

GÜNDEM İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor: 1 ton 650 kilogramlık ’Paşa’ otomobil fiyatına satışta