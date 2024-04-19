Quick Sigorta'da 'Süper yatarak tedavi' dönemi başladı

Quick Sigorta, Süper Yatarak Tedavi planı ile sağlık sigortası deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu benzersiz planda, yatarak gerçekleşen tedavi masrafları dört yaş grubuna ve üç ayrı network ağına göre fiyatlandırılıyor. Cinsiyet ve il bilgisi fark etmeksizin yaş gruplarına göre fiyatı belirlenen Süper Yatarak Tedavi ürünü 2.300 liradan başlayan fiyatlarla sigortalılar ile buluşuyor.
“Herkes için Sağlık Güvencesi”
Ekonomik, pratik ve anında Quick farkı, şimdi de Quick Süper Yatarak Tedavi Tamamlayıcı Sağlık sigortası ile yaşanıyor. "Herkes için sağlık güvencesi " mottosuyla sunulan üründe sigortalılar, 58 ilde şehrin en iyi özel hastanelerinde fark ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.
“Ücretsiz check-up ve sınırsız ikinci görüş alma imkânı”
18 yaşından büyük sigortalılar yılda bir kez ücretsiz check-up ve teşhisi konulmuş hastalıkları için de uzman doktorlardan sınırsız ikinci görüş alabiliyor. Bunlara ek olarak, online diyetisyen, online psikolojik danışmanlık, online Doktor’a Sor hizmetlerini limitsiz olarak kullanabiliyor ve evde tıbbi bakım, diş bakım ve göz kontrolü hizmetlerinden de yararlanabiliyor.
Sık rastlanan kanser türlerinden korunmak ve erken teşhis amacıyla, yılda bir kez, Mammografi & meme USG (40 yaş üzeri kadınlar için) ve PSA (40 Yaş üzeri erkekler için) tetkikleri hizmetlerinden yararlanabilirler.