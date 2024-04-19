Quick Sigorta'da 'Süper yatarak tedavi' dönemi başladı

"Quick Sigorta olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak bizim için çok önemli. Quick Süper Yatarak Tedavi, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bir ürün olup ücretsiz ek sağlık hizmetleri ile de müşterilerimize benzersiz bir avantaj sunuyor. Aynı zamanda kişilerin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık sağlayarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Sabit prim avantajı, geniş kapsamlı ücretsiz ek hizmetleri ve yaygın hastane ağıyla sigortalılarına hizmet edecek olan Quick Süper Yatarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı özellikle Anadolu illerindeki en iyi hastanelerde de kullanabilmek mümkün”