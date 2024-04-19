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Ekonomi

Quick Sigorta'da 'Süper yatarak tedavi' dönemi başladı

Anında sağlık çözümleriyle Quick Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası ailesine bir ürün daha ekledi. Süper Yatarak Tedavi ürünü sabit fiyat özelliği ve ücretsiz ek sağlık hizmetleriyle sağlıkta konforu ve hızı bir araya getiriyor.

16:00 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Quick Sigorta sağlık branşında süper yatarak tedavi dönemini başlattı
Quick Sigorta sağlık branşında süper yatarak tedavi dönemini başlattı

Quick Sigorta, Süper Yatarak Tedavi planı ile sağlık sigortası deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Bu benzersiz planda, yatarak gerçekleşen tedavi masrafları dört yaş grubuna ve üç ayrı network ağına göre fiyatlandırılıyor. Cinsiyet ve il bilgisi fark etmeksizin yaş gruplarına göre fiyatı belirlenen Süper Yatarak Tedavi ürünü 2.300 liradan başlayan fiyatlarla sigortalılar ile buluşuyor.


“Herkes için Sağlık Güvencesi”

Ekonomik, pratik ve anında Quick farkı, şimdi de Quick Süper Yatarak Tedavi Tamamlayıcı Sağlık sigortası ile yaşanıyor. "Herkes için sağlık güvencesi " mottosuyla sunulan üründe sigortalılar, 58 ilde şehrin en iyi özel hastanelerinde fark ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.

“Ücretsiz check-up ve sınırsız ikinci görüş alma imkânı”

18 yaşından büyük sigortalılar yılda bir kez ücretsiz check-up ve teşhisi konulmuş hastalıkları için de uzman doktorlardan sınırsız ikinci görüş alabiliyor. Bunlara ek olarak, online diyetisyen, online psikolojik danışmanlık, online Doktor’a Sor hizmetlerini limitsiz olarak kullanabiliyor ve evde tıbbi bakım, diş bakım ve göz kontrolü hizmetlerinden de yararlanabiliyor.


Sık rastlanan kanser türlerinden korunmak ve erken teşhis amacıyla, yılda bir kez, Mammografi & meme USG (40 yaş üzeri kadınlar için) ve PSA (40 Yaş üzeri erkekler için) tetkikleri hizmetlerinden yararlanabilirler.


“İhtiyaca yönelik sağlık çözümleri bizim işimiz”

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise sağlık branşındaki bu yeni üründen heyecan duyduklarını şöyle anlattı:
"Quick Sigorta olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak bizim için çok önemli. Quick Süper Yatarak Tedavi, piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış bir ürün olup ücretsiz ek sağlık hizmetleri ile de müşterilerimize benzersiz bir avantaj sunuyor. Aynı zamanda kişilerin kaliteli sağlık hizmetlerine erişimde kolaylık sağlayarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor. Sabit prim avantajı, geniş kapsamlı ücretsiz ek hizmetleri ve yaygın hastane ağıyla sigortalılarına hizmet edecek olan Quick Süper Yatarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı özellikle Anadolu illerindeki en iyi hastanelerde de kullanabilmek mümkün”
#Quick Sigorta
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#sağlık
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