Savunma Sanayii Başkanı Demir: Hava savunmada beş yıl içinde S-400 seviyesine yaklaşırız

Savunma Sanayii Başkanlığı'nda (SSB) yapılan "2020 Değerlendirme ve 2021 Hedefler Toplantısı"nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, projelere ve güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İsmail Demir’in savunma sanayii projeleriyle ilgili yaptığı değerlendirmeleri köşesine taşıdı. Acet’in “Savunma Sanayii’nde gelecek on yılın hedefleri” başlıklı yazısından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin gözbebeği haline gelen savunma sanayii alanında muazzam gelişmelerin olduğunu herkes biliyor. Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmalar arasında, 2017’de ciro bakımından ilk yüze giren Türk firma sayısı 3 iken, geçen yıl bu sayı 7’ye yükseldi. 2014’ten bu yana 300 olan proje sayısı 700’e çıktı.

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2025-2026’da S-400 seviyesine yaklaşırız

Yerli yapım uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER için 4 yıllık bir süremiz var. 2025-2026’larda S-400’lerle ilgili çalışmalardan da gelecek bilgilerle birlikte S-400 seviyesine gelir miyiz? Yaklaşırız. Ama diğer katmanlarla ilgili, hava savunmamızın yerli yerinde olacağını söyleyebilirim.

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Beyin göçü söylemi algıdan ibaret

Personel konusunda geçmiş bir iki yıl içinde biraz da abartılarak Savunma Sanayiinden önemli ölçüde personel kaçıyor, yüzlerce kişi gitti gibi bir algı vardı. Bu biraz algı idi. Tabii ki belli sayıda elamanın gitmesi söz konusu. Ama 25 bin kişi içinde yılda 200 kişinin gidiyor olması, Tersini de düşünmek lazım. Gelen de çok, gelmek isteyen de çok. Bizi endişeye düşürecek bir beyin göçü olduğunu düşünmüyorum.

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İHA kullanımında oyun değiştirici olduk

Türkiye’nin İHA kullanımı oyun değiştirici bir faktör oldu. Bunun entegre kullanımı çeşitli ortamlarda kara, deniz, denizaltı, hava unsularının entegre edilmiş şekilde, insansız sistemlerle, bir karar destek mekanizmasının bunu beslemesi. Bir de ileride karşımıza çıkacak alanlarda ön almak, biyo-teknoloji, insan robot ilişkisi, yapay zekâ konusunda dünya harıl harıl çalışırken eğer onları ıskalarsak büyük kaybımız olur.

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CAATSA büyük bir hasar vermez

Çok büyük bir hasar olacağını öngörmüyoruz. Açıklanan maddeler kapsamında çok büyük bir risk yok. Bunların hepsi idare edilebilir, üstesinden gelinebilir, unsurlar. Bu konuda sıkıntımız yok. F-35 Caatsa’dan önce açıklanmış bir şey. Bir temeli, hukuki dayanağı yok. Ben yaptım, oldu yaklaşımıyla yapılan bir şey.

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