Savunma sanayinde Türkiye-Ukrayna ortaklığı: İki ülke kritik projeleri hayata geçirebilir

Türkiye ve Ukrayna'nın hem motor hem de ortak SİHA üretimi gibi projeleri var.

Türkiye ve Ukrayna, son yıllarda askeri ve savunma sanayindeki işbirliğini bir üst seviyeye çıkardı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'den Bayraktar TB-2 satın alan Ukrayna yönetimi, 48 adet SİHA daha alacaklarını açıkladı.

İKİ ÜLKENİN ORTAK PROJELERİ VAR

İki ülkenin projeleri bununa sınırlı değil. Ukrayna, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye S-125 Hava Savunma Füze Sistemi teslim ettiklerini duyurdu.

Ortak kargo uçağı üretilmesi ve hava platformlarında kullanılan motorların ortak geliştirilmesi gibi projeler de masada.

Ukrayna'ya geçen yıl 6 adet Bayraktar SİHA satıldı.

Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Savunma Sanayii Analisti Fatih Mehmet Küçük, Ukrayna'nın sahip olduğu önemli altyapılar sayesinde Türkiye için iyi bir partner konumunda olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

"Ukrayna’nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminden kalma çok önemli bir savunma sanayii altyapısı bulunuyor. Ukrayna bu alt yapının sağladığı ürünleri günümüz teknolojisine uyarlayarak daha çokta batı standartlarına yükselterek hem kendi ihtiyaçlarını karşılamaya hem de pazarda önemli bir oyuncu olmaya çalışıyor.

Türkiye’nin özellikle füze, roketler, roket motorları, muhtelif zırhlı araç motorları, çeşitli uçak tasarımları noktasındaki ihtiyaçlarını karşılaması veya teknoloji transferi sağlaması için avantajlı bir konumda bulunuyor. Ukrayna’nın elindeki altyapı Türkiye için önemli bir değer taşırken Türkiye’nin NATO standartlarındaki üretim ve tasarım tecrübesi de Ukrayna için önemli bir değer taşıyor."

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İŞBİRLİĞİNDE MANZARA TOZPEMBE DEĞİL

Türkiye ile Ukrayna arasındaki işbirliğinde manzaranın tozpembe olmadığına dikkat çeken Küçük, "Ukrayna sahip olduğu altyapıya yönelik insan kaynağının önemli bir kısmını çeşitli sebeplerden kaybetti. Bu nedenle Ukrayna’nın yeterli know-how paylaşımını yapıp yapamayacağı önemli bir soru işareti doğuruyor. Yine insan kaynağı kaybı ve endüstrisinin ekonomik sorunları nedeniyle Ukrayna; çeşitli ülkelere teklif ettiği sistemleri taahhüt ettiği seviyede üretemedi. Ayrıca Ukrayna’nın ortaklık teklif ettiği konularda kamuoyuna her zaman doğru bilgiler vermediği biliniyor." bilgisini paylaştı

AKINCI'NIN MOTORU ORTAK ÜRETİLEBİLİR

Bayraktar tarafından üretilen AKINCI İHA'nın Ukrayna yapımı AI-450T turboporp motor kullandığını ifade eden Küçük, "Baykar ve Ivchenko-Progress bu işbirliğinden yola çıkarak ortak motor üretmek amacıyla Blacksea Shield ortak bir şirket kurdu. Sonuç olarak; bu noktada iki ülke işbirliği için teknik zeminde çok güzel potansiyeller olmakla birlikte aşılması gereken de kritik problemler yer alıyor. T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ise bu konuda potansiyel işbirliklerini dikkatle takip ediyor." diye konuştu.

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Akıncı SİHA.

UKRAYNA'NIN S-125 BATARYASI TESLİMATI

"Ukrayna, S-125 bataryası teslim ettiklerini açıkladı. Bu nasıl bir sistem? Türkiye'ye ne gibi avantajlar sağlar?" sorusuna yanıt veren Küçük şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öncelikle Ukrayna tarafından gelen açıklamada ifadenin Türk Silahlı Kuvvetleri olarak belirtilmediği ve Türk müşteri dendiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bu da –böyle bir alım gerçekleşmişse- bizim önümüze birden fazla senaryo çıkarıyor:

Bu sistem deneysel amaçla bir projede tersine mühendislik, deneme veya test amaçlı.

- Konya’da bulunan Türk Hava Kuvvetleri’nin hasım hava savunma sistemlerine karşı harekat tarzı geliştirmesi, pilot eğitimi, tatbikat vs. için kullandığı EHTES (Elektronik Harp Test ve Eğitim Sahası) sahasına konuşlandırmak amaçlı

- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınır ötesindeki unsurlarına yönelik hava savunma görevlerinde kullanılmak amaçlı

- Türkiye’nin fiili olarak bulunduğu çeşitli sahalarda farklı dost unsurların hava savunmasının yapılması amaçlı

Bu noktada şahsen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özellikle yurt içinde aktif olarak kendi unsurlarına yönelik hava savunma görevinde kullanılmak üzere bu sistemi temin ettiğini düşünmüyorum. Bunun başlıca sebebi; 1960’lı yıllarda tasarlanan S-125 Pechora hava savunma sisteminin modernize edilmiş dahi olsa günümüz harp ortamı için gerekli caydırıcılığı ve etkinliği sağlamaktan uzak olması. Ayrıca sistemin mimari olarak güncel TSK hava savunma mimarisi ile uyumlu olmadığı ve eski bir sistemin bu mimariyeentegre edilmek için çaba sarf etmenin mantıklı olmadığını da unutmamak gerekiyor."

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GEZGİN FÜZESİNE UKRAYNA MOTORU MU KULLANILACAK?

Ukrayna medyası geçtiğimiz günlerde Gezgin Seyir Füzesi projesinde Ukrayna yapımı Al-35 turbojet moturunun kullanılacağını öne sürdü. Bu iddialara ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini söyleyen Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ukrayna’dan Al-35 temini noktasında değerlendirme yapmadan önce motorun performans değerlerine bakmak gerekiyor. Mevzubahis motorun performans verilerine yönelik ise güvenilir kaynak bulunmuyor. Ayrıca daha önce bu motorun SOM seyir füzesinin yerli motoru geliştirilinceye kadar Fransız TR-40 motoruna alternatif olarak değerlendirildiği de belirtilmişti. Açıkçası Al-35 konusundaki veriler sağlıklı olmadığı için tahminler de sağlıklı olmayacaktır.

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Gezgin son derece gizlilik ile yürütülen ve Türkiye’ye stratejik anlamda çok ileri düzeyde caydırıcılık kazandıracak bir proje. Oldukça uzun menzilli olacağı değerlendirilen Gezgin füzesinin kritikliği açısından yabancı bir motordan güç alması çok olası olmayacaktır. Bu tarz bir mühimmat için yurtdışından motor alınması halinde politik açıdan da çeşitli sıkıntılar doğabileceği, tedarikçi ülkeye yönelik baskılar gelebileceği yönünde tahminler çok dayanaksız olmayacaktır. Şahsen şu aşamada Gezgin füzesinin yerli bir motor ile ortaya çıkmasını daha olası görüyorum."