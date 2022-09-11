Ekonomi Sözleşmeli dönemi bitsin Kritik gün salı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sözleşmeli dönemi bitsin: Kritik gün salı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile yetkili sendika Memur-Sen’in 565 bin çalışanı ilgilendiren sözleşmeli konusunu salı günü görüşmesi bekleniyor. Memur-Sen’in teklifinde kamuda sözleşmeli istihdamının tamamen kaldırılması da var.

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Mehmet Güney Yeni Şafak
Sözleşmeli dönemi bitsin: Kritik gün salı
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Memur-Sen’in konuya ilişkin hazırladığı çözüm teklifine Yeni Şafak ulaştı. Teklifte sözleşmeli personeli kadroya geçirilmesi ile bekleyen haklar madde madde sıralandı. Sözleşmeli personel kadroya geçmesi ile birlikte kurumuna göre şu hakları kazanacak:

GÖREVDE YÜKSELEBİLECEKLER

  • Personellere iş güvencesi verilecek, kadroya geçen personellerin disiplin hükümleri hariç görevine son verilemeyecek. Sadece bazı maaş/aylık kalemleri gelir vergisine tabi olacak. Kademe ve derece ilerlemesi olacak. Personeller görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Sınavlara katılmak suretiyle unvan değiştirme hakkına sahip olunacak.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ

Kurumlar arası yer değişikliği hakkına sahip olacaklar. Kurum içi yer değişikliği talebi de münhal kadro olursa yapılabilecek. Eş, sağlık ve özel durumlara bağlı olarak diğer eş kamu personeli olmasa dahi tanınacak. İsteğe bağlı yer değişikliği yapılabilecek. Kullanılmayan yıllık izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. 657 sayılı kanunda aranan şartları taşımak kaydıyla aylıksız izin hakkı sağlanacak.

YEMEK YARDIMI VERİLECEK

Yurt dışında eğitim veya görevlendirme hakkı tanınacak ve harcırah ödenecek. Yemek ücreti yardımı verilecek. Doğum yapan personelin memuriyeti devam edecek ve doğum izni sonrasında kurumuna dönecek. İstifa eden memur belli şartlar dâhilinde memuriyete yeniden dönebilecek.

  • Salı günü yapılması beklenen sözleşmeliler ile ilgili toplantıda, yetkili sendika ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin olması bekleniyor. Bakanlığın hazırladığı taslak üzerinden fikir alışverişinde bulunulacağı ifade ediliyor. Öte yandan, yetkili sendika, bundan sonra kamuda istihdam şeklinde sözleşmeli personel olmaması yönünde talep ediyor.

HERKESİ KAPSAMASI BEKLENİYOR

İdari hizmet sözleşmelilerinin ve kamudaki 4/B statüsündeki çalışanların yapılacak düzenleme ile isteğe bağlı kadroya geçirilmesi bekleniyor. Sendikanın talepleri arasında dikkat çekenler ise, istihdam türlerinin farklıkları ve çeşitlilikleri ortadan kaldırılması, bütün sözleşmeli personelin, 3+1 kapsamına alınması, sözleşmeli ve kadrolu personel arasındaki Gelir Vergisi'nin düzenlenmesi.

DEVLETİN YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Sendikada konuşulanlara göre, söz konusu sözleşmeli personel çalışmasında sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile devletin yük altına girmeyeceği, bilakis yükünün hafifleyeceği belirtiliyor.


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