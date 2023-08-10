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Ekonomi

TCMB rezervlerinde yükseliş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 4 Ağustos haftasında 15,7 milyar dolara yükseldi.

15:12 . 10/08/2023 Perşembe
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Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
'nın net rezervlerinde geçen hafta önemli düzeyde bir toparlanma izlendi.

TCMB verilerine göre net rezervler 10,9 milyar dolardan 15,7 milyar dolara yükseldi. Brüt rezervlerdeki toparlanma ise daha sınırlı kaldı.

Verilere göre brüt rezervler 4 Ağustos haftasında 113,8 milyar dolardan 115,6 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv eksi 49,1 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 50,2 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Döviz mevduatlarında parite etkisi

TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında manşet veride gerileme dikkat çekti.

4 Ağustos haftasında döviz mevduatları 1,1 milyar düşüşle 170,4 milyar dolar oldu. Pariteden arındırılmış veriye göre ise döviz mevduatı 804 milyon dolar azaldı. Bu veri setinde gerçek kişilerde döviz mevduatlarının 2,2 milyar dolar azaldığı görülürken, tüzel kişilerde 1,4 milyar dolarlık artış izlendi.


#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
#Ekonomi
#rezerv
#döviz
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