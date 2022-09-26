Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu Hizmet ihracatı rekor kırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Hizmet ihracatı rekor kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptığı açıklamada, hizmet ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artarak 58 milyar dolara yaklaştığını belirtti.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Hizmet ihracatı rekor kırdı
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama geldi.

42 milyar dolara ulaştı

Muş, yaptığı açıklamada "Hizmet ihracatımız, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 62 oranında artış kaydederek 58 milyar dolara yaklaşmış ve hizmetler dengesi 26,7 milyar dolar fazla vererek cari açığa olumlu katkı sağlamıştır. Bu yılın ilk 7 ayında da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında artış kaydederek 42 milyar dolara ulaşmıştır. Elde ettiğimiz bu ivmeyle hizmet ihracatında yılsonu hedefimiz olan 68,5 milyar doları aşmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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