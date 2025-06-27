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Türk kompozit sektörü küresel vitrine çıkıyor: Hedef beş senede yedi milyar dolar ihracat

Türk kompozit sektörü küresel vitrine çıkıyor: Hedef beş senede yedi milyar dolar ihracat

Akın Ali Polat
Akın Ali Polat
04:0027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Arşiv.

İnşaat, otomotiv ve savunma gibi stratejik alanlarda büyüyen Türk kompozit sektörü, 5 yılda 7 milyar dolarlık ihracat hedefine TURKCOMPOSITE 2026 Fuar'ı ile ulaşmayı planlıyor.

Türk kompozit sektörü, inşaat, otomotiv, havacılık ve savunma gibi stratejik alanlarda büyüyerek 2024 itibarıyla 2 milyar doları aşan ihracata ulaştı. Çalışmalarını hızlandıran sektör, gelecek sene düzenlenecek TURKCOMPOSITE 2026 Fuarı’nın lansman toplantısını dün İstanbul’da yaptı. Sektör, kompozit Sanayicileri Derneği ve CNG Expo iş birliğiyle 21-23 Ekim 2026’da İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuar ile sektörün ihracat hedefini 5 yılda 7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. 150’yi aşkın yerli-yabancı katılımcıyı ağırlayacak fuara 5 binin üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

TURKCOMPOSITE İLK 5’E GİRECEK

Toplantıda konuşan Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Kemal Darcan, Türk üreticilerin artık yalnızca üretim değil, tasarım ve mühendislik gücüyle de öne çıktığını belirterek, fuarın teknoloji transferi ve uluslararası iş birliği açısından kritik bir platform olacağını söyledi. CNG Expo CEO’su Cengiz Yaman ise TURKCOMPOSITE 2026’yı dünyanın en büyük beş kompozit fuarından biri haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

TARSUS’A 60 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Toplantının konuşmacıları arasında yer alan Cam Elyaf Takviyeli Plastik (CTP) boru sistemleri üreticisi Amiblu Holding Türkiye Genel Müdürü Kemal Tunç, ayrıca firmasının faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Tunç, Mersin Tarsus OSB’de 100 dönüm arazi üzerinde 25 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir üretim tesisi kurduklarını açıkladı. Tunç, “60 milyon avro değerindeki bu yatırım sayesinde Türkiye’yi üretim üssü olarak konumlandıracağız. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya pazarlarına ihracat yapılacak; 500 kişiye istihdam sağlanacak” dedi.



#İnşaat
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