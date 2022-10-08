Ekonomi Türkiye dökümde yıldız ülke olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye dökümde yıldız ülke olacak

Üretim kapasitesi açısından Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada yer alan Türk metal sektörü, 25 milyar dolarlık ihracatıyla göz dolduruyor. Türkiye’nin dünyada yaşanan ham madde ve enerji krizini fırsata çevireceğini belirten TÜMOSAN Döküm Fabrika Müdürü Hüseyin Köylü, “Avrupa, döküm fabrikalarını kapatıyor. Tedarik ve üretim Türkiye, Polonya ve Romanya gibi ülkelere kayıyor. Sektörün önü açık” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Türkiye dökümde yıldız ülke olacak
​Türkiye dökümde yıldız ülke olacak.

Türkiye’nin sayılı döküm fabrikalarından TÜMOSAN Döküm, İstanbul TÜYAP’ta gerçekleştirilen ANKIROS-TURKCAST Fuar’ına damga vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de ziyaret ettiği Albayrak Grubu iştiraklerinden TÜMOSAN Döküm, kapasitesini artırmayı hedefliyor. Şirket ve sektör hakkındaki son gelişmeleri değerlendiren TÜMOSAN Döküm Fabrika Müdürü Hüseyin Köylü, Avrupa’daki fabrikaların kapandığını ve Türkiye’nin avantajlı konuma yükseldiğini söyledi.

DÖKÜM SEKTÖRÜ TÜRKİYE’YE YÖNELİYOR

TÜMOSAN Döküm’ün üretime 2012’de başladığını ve yıllık 25 bin ton net üretime imza attığını belirten Köylü, “TÜMOSAN marka traktörlerin motor ve şasi dökümlerini yapıyoruz. Motor parçalarının dökümlerini yapıyoruz. Şirketimize yoğun sipariş talebi geliyor. Yoğun talebin gelme sebepleri arasında Avrupa’da yaşanan ham madde krizinin yanı sıra enerji sorunu var. Avrupa fabrikaları bir bir kapatıyor. Sektör üretim ve tedarikini Türkiye, Polonya ve Romanya gibi ülkelere kaydırıyor. İşçiliğin kaliteli ve uygun olması nedeniyle Türkiye’nin önü açık. Biz de bu talebe yetişmek adına yatırımımızı artırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

75 BİN MOTOR İÇİN PARÇA ÜRETİYOR

Yıllık 75 bin traktör motoru ve 45 bin adedlik traktör üreten TÜMOSAN Traktör için döküme imza atan TÜMOSAN Döküm’ün kalite standartlarının yüksek olduğunu ifade eden Köylü, “1, 1.5 ve 2 ton kapasiteli makinelerimizle hizmet veriyoruz. TÜMOSAN Döküm, sektörün teknik ve çevre standartlarına hâkim, sosyal sorumluluklarının bilincinde, çevrenin, doğanın ve insan sağlığının kıymetini bilen, sürekli gelişime açık, ileri teknolojiyi kullanan, uluslararası standartlarda üretim yapan, müşteri odaklı bir şirket. Mevcut üretim kapasite artırımı ve yeni yatırımlarla ülke ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı oranını yükseltmeyi, sektöre yön veren, lider, global çapta bir döküm firma olma vizyonuyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

Bakan Varank'tan nezaket ziyareti

  • Fuarın açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TÜMOSAN Döküm’e nezaket ziyaretinde bulundu. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Satın Alma Müdürü Bülent Bolat ve Döküm Fabrika Müdürü Hüseyin Köylü'den bilgi alan Varank ve Büyükdede başarıların devamını diledi. Fuarın önemine dikkat çeken Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl ise “Ankiros, Annofer ve Turkcast fuarlarının bugün sadece ülkemizin değil Avrupa ve Asya’nın en önemli organizasyonları arasında gösterilmesi bizler için gurur kaynağı. 45 ülkeden 579 yabancı kuruluş ile birlikte toplam 1047 katılımcının fuarımızda yer alması, ülkemizde sektörün ekonomi açısından taşıdığı önemi ispatlar nitelikte” dedi.

Yerli döküm sanayii 2021'de %36,5 büyüdü

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe, Türk metal döküm sanayiinin 2021'de rekorlara imza atarak 2,9 milyon ton üretim yaptığını söyledi. Efe, "Yüzde 36,5 büyümeyi gösteren bu üretim rakamı döküm gibi sektörler için önemli bir büyümeyi ifade ediyor. Bununla beraber 2021 yılında ihracatımız yaklaşık yüzde 45 oranında artarak 4,5 milyar avroluk hacme ulaştı. Ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için teknoloji odaklı üretime, pazar gücümüzü artıracak hamlelere devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

55 bin kişiye istihdam sağlıyoruz

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı, Türk metal ve döküm sektörünün 40 milyon ton çelik üretimi ile Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada yer aldığını söyledi. Tosyalı, "Sektör, üretim kapasitesi açısından bakıldığında 2021 yılı itibariyle 53 milyon tonu geçmiş durumda. Devam eden yatırımlarla beraber sektör 60 milyon ton seviyesine kısa sürede ulaşmayı planlıyor. Geçen yıl 25 milyar dolarlık 22 milyon ton çelik ihracatına imza atan sektör, dünyada 6'ncı sırada. Sektörde toplam 55 bin kişi istihdam ediliyor" dedi.

TÜMOSAN'dan altı ayda 1.4 milyar TL'lik hasılat
EKONOMİ
TÜMOSAN'dan altı ayda 1.4 milyar TL'lik hasılat

TÜMOSAN traktör satışında pazar payını artırmayı hedefliyor
FOTOĞRAF 6
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TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, ​8-12 Mart'ta düzenlenen Konya 18. Uluslararası Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı'na 20 ülkeden 461 firmanın katıldığını belirtti.

TÜMOSAN'ın traktör, zirai ekipman ve AR-GE standında ürünlerini sergilediği fuarda kendilerini evlerinde hissettiklerini vurgulayan Tosun, burada Türk mühendislerinin imzasını taşıyan ürünlere yer verdiklerini söyledi.
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Tosun, tarım sektöründe yeni gelişmelere açık olan ziyaretçilerin fuara yoğun ilgi gösterdiğini, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.
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TÜMOSAN'ın yıllık 75 bin motor üretme kapasitesi olduğuna dikkati çeken Tosun, aynı zamanda 45 bin civarında traktör üretim kapasiteleri bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'deki toplam ruhsata bağlanan traktör sayısının geçen yıl 70 bin civarında olduğunu anlatan Tosun, 2022'de de yine aynı rakamların yakalanacağını düşündüklerini söyledi.
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TÜMOSAN'ın yeni bahçe ve tarla traktörü görücüye çıktı

Tarım ekonomisinin önemine işaret eden Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Türkiye'de ekilebilir alanların büyük bir çoğunluğunun ekilemediğini ama önümüzdeki yıllarda tarımın önemli hale gelmesiyle bunların ekilebileceğini düşünüyoruz. Biz de bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda fuar alanında 36 traktörümüzle yerimizi aldık. Bunların hepsi yerli ve milli dediğimiz, yüzde 93-97 arasında yerlilik oranına sahip traktörlerimiz. Yeni bahçe ve tarla modelimizle fuarda yerimizi aldık. Bunu çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak şekilde üretim kapasitemiz var. Tarım alanlarının tamamının devreye girmesiyle de bu kapasiteyi kullanmış olacağız.\"
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\"Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor\"

Tosun, Türkiye'de son 5 yıla göre traktör ruhsat ve satışında ikinci sırada yer aldıklarına değinerek, \"Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermaye olarak 20'nin üzerinde firma var. Şu anda yüzde 10-12 arasında pazarımızla ikinci sıradayız.\" diye konuştu.
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Tarla ve bahçe serisi, üstün teknolojili ve konforlu traktörlerin iddialı olduğunu anlatan Tosun, şöyle devam etti:

\"TÜMOSAN'ın tüm modelleri önemli. Anadolu çiftçisi, TÜMOSAN'ı 'Türk boğası' veya 'Anadolu boğası' olarak adlandırıyor. Bunu niye söylüyor? TÜMOSAN hem motor gücü hem de yakıt tasarrufu anlamında diğer markalara nazaran daha üstün performans gösteriyor. Yerli olmasının avantajı TÜMOSAN'ın Türkiye'de şu anda 86 bayisi, paydaşı var. Onları iş ortağımız sayıyoruz. Ayrıca hizmet veren 41 yedek parça bayisi ve 380 de servisimiz var. Yani müşterinin her an hizmetinde olan servislerimiz var. Bu hizmet ağıyla da memnuniyeti sağlıyoruz. Müşteri memnuniyeti yüzde 85'in üzerinde.\"
TÜMOSAN traktör satışında pazar payını artırmayı hedefliyor
TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ (TÜMOSAN) Genel Müdürü Halim Tosun, Türkiye'deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak üretim kapasitelerinin olduğunu söyledi.
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