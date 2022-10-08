​Türkiye dökümde yıldız ülke olacak.

Türkiye’nin sayılı döküm fabrikalarından TÜMOSAN Döküm, İstanbul TÜYAP’ta gerçekleştirilen ANKIROS-TURKCAST Fuar’ına damga vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’nin de ziyaret ettiği Albayrak Grubu iştiraklerinden TÜMOSAN Döküm, kapasitesini artırmayı hedefliyor. Şirket ve sektör hakkındaki son gelişmeleri değerlendiren TÜMOSAN Döküm Fabrika Müdürü Hüseyin Köylü, Avrupa’daki fabrikaların kapandığını ve Türkiye’nin avantajlı konuma yükseldiğini söyledi.

DÖKÜM SEKTÖRÜ TÜRKİYE’YE YÖNELİYOR

TÜMOSAN Döküm’ün üretime 2012’de başladığını ve yıllık 25 bin ton net üretime imza attığını belirten Köylü, “TÜMOSAN marka traktörlerin motor ve şasi dökümlerini yapıyoruz. Motor parçalarının dökümlerini yapıyoruz. Şirketimize yoğun sipariş talebi geliyor. Yoğun talebin gelme sebepleri arasında Avrupa’da yaşanan ham madde krizinin yanı sıra enerji sorunu var. Avrupa fabrikaları bir bir kapatıyor. Sektör üretim ve tedarikini Türkiye, Polonya ve Romanya gibi ülkelere kaydırıyor. İşçiliğin kaliteli ve uygun olması nedeniyle Türkiye’nin önü açık. Biz de bu talebe yetişmek adına yatırımımızı artırmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

75 BİN MOTOR İÇİN PARÇA ÜRETİYOR

Yıllık 75 bin traktör motoru ve 45 bin adedlik traktör üreten TÜMOSAN Traktör için döküme imza atan TÜMOSAN Döküm’ün kalite standartlarının yüksek olduğunu ifade eden Köylü, “1, 1.5 ve 2 ton kapasiteli makinelerimizle hizmet veriyoruz. TÜMOSAN Döküm, sektörün teknik ve çevre standartlarına hâkim, sosyal sorumluluklarının bilincinde, çevrenin, doğanın ve insan sağlığının kıymetini bilen, sürekli gelişime açık, ileri teknolojiyi kullanan, uluslararası standartlarda üretim yapan, müşteri odaklı bir şirket. Mevcut üretim kapasite artırımı ve yeni yatırımlarla ülke ekonomisine, sanayisine ve istihdamına katkı oranını yükseltmeyi, sektöre yön veren, lider, global çapta bir döküm firma olma vizyonuyla hareket ediyoruz” diye konuştu.

REKLAM

Bakan Varank'tan nezaket ziyareti

Fuarın açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TÜMOSAN Döküm’e nezaket ziyaretinde bulundu. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Satın Alma Müdürü Bülent Bolat ve Döküm Fabrika Müdürü Hüseyin Köylü'den bilgi alan Varank ve Büyükdede başarıların devamını diledi. Fuarın önemine dikkat çeken Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık Genel Müdürü İbrahim Anıl ise “Ankiros, Annofer ve Turkcast fuarlarının bugün sadece ülkemizin değil Avrupa ve Asya’nın en önemli organizasyonları arasında gösterilmesi bizler için gurur kaynağı. 45 ülkeden 579 yabancı kuruluş ile birlikte toplam 1047 katılımcının fuarımızda yer alması, ülkemizde sektörün ekonomi açısından taşıdığı önemi ispatlar nitelikte” dedi.

Yerli döküm sanayii 2021'de %36,5 büyüdü

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Efe, Türk metal döküm sanayiinin 2021'de rekorlara imza atarak 2,9 milyon ton üretim yaptığını söyledi. Efe, "Yüzde 36,5 büyümeyi gösteren bu üretim rakamı döküm gibi sektörler için önemli bir büyümeyi ifade ediyor. Bununla beraber 2021 yılında ihracatımız yaklaşık yüzde 45 oranında artarak 4,5 milyar avroluk hacme ulaştı. Ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak için teknoloji odaklı üretime, pazar gücümüzü artıracak hamlelere devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

55 bin kişiye istihdam sağlıyoruz

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Başkanı Fuat Tosyalı, Türk metal ve döküm sektörünün 40 milyon ton çelik üretimi ile Avrupa’da birinci, dünyada yedinci sırada yer aldığını söyledi. Tosyalı, "Sektör, üretim kapasitesi açısından bakıldığında 2021 yılı itibariyle 53 milyon tonu geçmiş durumda. Devam eden yatırımlarla beraber sektör 60 milyon ton seviyesine kısa sürede ulaşmayı planlıyor. Geçen yıl 25 milyar dolarlık 22 milyon ton çelik ihracatına imza atan sektör, dünyada 6'ncı sırada. Sektörde toplam 55 bin kişi istihdam ediliyor" dedi.

REKLAM

EKONOMİ TÜMOSAN'dan altı ayda 1.4 milyar TL'lik hasılat