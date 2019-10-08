Türkiye enerjide hidrolik çatlatma dönemine başladı, bu yöntem ile yeni kuyular açılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle ticari petrol üretimine başlandığını açıklamış ve bu tekniğin daha da yaygınlaştırarak yeni kuyular açılacağını bildirmişti.

ABD'yi 10 yıl içinde dünyanın en büyük ham petrol ve doğal gaz üreticisi konumuna getiren hidrolik çatlatma tekniğinin Türkiye'de uygulanmaya başlaması ve yaygınlaşması, petrol ve doğal gaz ithalatının yıllar içinde düşmesine ve Türkiye'nin enerji faturasının azalmasına olanak sağlayacak.

GÜNDEM Belki bugün belki yarın

Başarılı olursa ithalat faturası düşecek

BP'nin 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporuna göre, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye'nin günlük ortalama petrol tüketimi yaklaşık 1 milyon varil seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) verilerine göre, 2017'de Türkiye'nin günlük ortalama petrol üretimi ise yaklaşık 49 bin varil oldu.

Türkiye'nin hidrolik çatlatma ile hidrokarbon üretiminde başarılı olması halinde, petrol ve doğal gaz ithalat faturasında büyük bir düşüş gündeme gelebilecek.

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Eski kuyularda yeniden üretim

Amerikan Petrol Enstitüsü'ne (API) göre, yerin altına basınçlı su ve kimyasalların yüksek basınçla gönderilmesiyle uygulanan hidrolik çatlatma ve yatay sondaj teknikleri, derinlerdeki kaya formasyonlarının içinde sıkışmış halde bulunan kaya petrolü ve kaya gazını yer yüzüne çıkarmak amacıyla kullanılıyor.

Hidrolik çatlatmanın daha önce ulaşılamayan petrol ve doğal gaz rezervlerinde üretime geçilmesine olanak sağladığına işaret eden API, bu yöntemin eski petrol ve doğal gaz kuyularında yeniden üretim yapılmasına da yardımcı olacağını belirtiyor.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Petrol aramayı durdurmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkında düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan, 'Rumlar ve kimi CHP milletvekilleri istemiyor diye Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetlerimizi durdurmayacağız' diyerek, 'Türkiye'nin Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalardan Rumların ve diğerlerinin rahatsızlık duyması gayet tabiidir. Burada sorgulanması gereken CHP'nin tavrıdır, hazımsızlığıdır' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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Ayrıca, hidrolik çatlatma tekniğinin verimli kullanılması durumunda, alışılmış (konvansiyonel) petrol üretim tekniklerine kıyasla çok daha ucuza petrol ve doğal gaz üretilebiliyor.

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Son 5 yılda Kanadalı Valeura şirketinin Trakya'da hidrolik çatlatma, yatay sondaj ve 3-boyutlu sismik arama tekniklerini kullanarak bölgede doğal gaz üretimine hız vermesi buna örnek teşkil ediyor.

ABD'yi zirveye çıkardı

Söz konusu teknikler sayesinde kaya petrolü ve kaya gazı üretimini yıllar içinde hızla artıran ABD, geçen yıl Suudi Arabistan ve Rusya'yı geçerek dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna yükseldi.

ABD'de hidrolik çatlatma tekniği ilk defa yaygın ve sistemli biçimde 2008'de kullanılmaya başlandığında ülkenin ham petrol üretimi günlük ortalama 5 milyon varil seviyesindeydi.

FOTOĞRAF 33 Dünya toplam petrol rezervi yaklaşık 1.530 milyar varil olarak hesaplanıyor. En fazla rezerve sahip 15 ülke ve sahip oldukları petrol rezervleri ise en büyükten küçüğe şöyle sıralanıyor: Venezuela 300 milyar 900 milyon Suudi Arabistan 266 milyar 500 milyon Kanada 169 milyar 700 milyon İran 158 milyar 400 milyon Irak 142 milyar 500 milyon Kuveyt 101 milyar 500 milyon Birleşik Arap Emirlikleri 97 milyar 800 milyon Rusya 80 milyar Libya 48 milyar 400 milyon Nijerya 37 milyar 100 milyon ABD 36 milyar 500 milyon Kazakistan 30 milyar Çin 25 milyar 600 milyon Katar 25 milyar 2 yüz milyon Brezilya 12 milyar 700 milyon Sadece Venezeula dünya petrol rezervinin yüzde 30’una sahip. En çok rezerve sahip ülkeler içerisinde ilk 5 içerisinde bulunan İran ve Irak da dünyanın petrolünün yaklaşık yüzde 20’sine sahipler. Dünya rezevlerinin yaklaşık yüzde 50’sine sahip petrol zengini bu ülkeler aynı zamanda dünyanın fakir ülkeleri arasındalar. Venezuela Bolivarı 0,1587 USD İran Riyali 0,000024 USD Irak Dinarı 0,000843 dolar USD seviyesinde Dünya sıralamasında Venezuela 13.480 USD Gayrisafi yurt içi hasıla ile 73. sırada, İran 12.986 USD Gayrisafi yurt içi hasıla ile 75 sırada, Irak 7.004 USD Gayrisafi yurt içi hasıla ile 109. sırada. Dünyanın en zengin 10 ülkesi ise şu şekilde sıralayabiliriz: Katar Lüksemburg Singapur Norveç Burunei Amerika Birleşik Devletleri İsviçre San Marino Kanada Avustralya. Petrol rezervleri zengin kendileri fakir üç ülke Dünyanın petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 50'sine sahip üç ülke Venezuela, İran ve Irak aynı zamanda halkları dünyanın fakir ülkeleri arasında yer alıyorlar. Bu üç ülkenin ortak özelliği ise ABD'nin yoğun yaptırım ve müdahalelerini yaşamış olmaları. BiP'te paylaş

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Ham petrol üretimi hızla arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, hidrolik çatlatma sayesinde ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 2010'da 5,48 milyon varile, 2012'de 6,5 milyon varile, 2014'te 8,8 milyon varile, geçen yıl ise 11 milyon varile tırmanarak son 10 yılda iki katına çıktı.

Hidrolik çatlatma yöntemiyle ABD'nin 10 yıl içinde ham petrol üretimini hızla artırması, petrol ithalatını da düşürdü. EIA verilerine göre, günlük ortalama ham petrol ithalatı 2008'de 9,8 milyon varil olan ABD'de bu miktar 2014'te 7,3 milyon varile kadar geriledi ve söz konusu yıllar arasında yüzde 25 düşüş gösterdi.

ABD, Kanada ve Çin'de yaygın olarak kullanılıyor

Ayrıca, BP'nin 2019 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu, hidrolik çatlatma tekniği sayesinde ABD'nin 2008'de toplam 546 milyar metreküp olan doğal gaz üretimini, 2018'de 832 milyar metreküpe çıkararak yüzde 52 artış kaydettiğini ortaya koyuyor.

Hidrolik çatlatma ve yatay sondaj teknikleri şu anda ABD, Kanada ve Çin gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılıyor. Bu konuda dünyanın çeşitli noktalarındaki ülkeler de bu yöntemle üretim yapılabilecek sahalar ve teknolojilerini geliştirebilmek için çeşitli adımlar atmaya devam ediyor.

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