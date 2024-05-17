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Ekonomi

Türkiye Sigorta web sitesini engelliler için elverişli hale getirdi

Türkiye Sigorta, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için web sitesini engelliler için uygun hale getirdi. Böylelikle web sitesinin görme, işitme, motor becerileri veya bilişsel engelleri olan kişiler tarafından daha kolay kullanabilmesi mümkün hale gelecek.

18:34 - 17/05/2024 Cuma
AA
Türkiye Sigorta engel tanımayanların yanında
Türkiye Sigorta engel tanımayanların yanında

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, engelli bireylerin sigortacılık ve özel emeklilik hizmetlerine erişimini kolaylaştırma amacıyla kurumsal internet sitesinde "Accessiblee Erişilebilirlik Aracı"nı devreye aldı.

Türkiye Sigorta, web erişilebilirliğini artırmak ve web sitelerinin çeşitli kullanıcı grupları için daha erişilebilir hale gelmesini sağlamak amacıyla "Accessiblee" iş birliğinde tasarlanan bir yazılımla engelli bireyler için web sitelerinin erişilebilirliğini iyileştirmeyi hedefliyor.

Böylelikle web sitesinin görme, işitme, motor becerileri veya bilişsel engelleri olan kişiler tarafından daha kolay kullanabilmesi mümkün hale gelecek.

Motor Engelli Profili ile sitenin gezinimini kolaylaştırılarak kullanıcı deneyimini iyileştirilen site, klavye navigasyonuna uygun hale getirilerek, kullanıcıların fare kullanmadan rahatça gezinebilmesi sağlandı.

"Görme Engelli Profili" ile kullanıcıların Tab tuşuna basarak etkinleştirebileceği ekran okuyucu sayesinde içeriklerin betimlenerek okunması sağlanırken, "Renk Görme Bozukluğu Profili" ile metin ve metin dışı bileşenler ile arka planları arasındaki kontrast oranları renk görme bozukluğu olan kullanıcıların ayırt edebileceği orana (minimum 4.5:1) getirilerek kullanıcıların içeriği daha rahat okuyup anlayabilmeleri sağlanıyor.

Disleksi profilinde kullanıcılara özel olarak tasarlanan bir font sunarak, disleksi engeli olan kullanıcıların okuma deneyimi iyileştirilen site, "Kısıtlı Görme Profili" ile büyütülmüş beyaz işaretçi, fare kullanımını kolaylaştırarak kullanıcıların ekranı daha rahat takip etmelerini mümkün kılıyor.

Metin okumada kolaylık

"Bilişsel Öğrenme Profili" ile kullanıcıların metin içeriklerini daha rahat takip etmesi, akıllı kontrast ile kontrastı düşük metinlerin ayarlamalarının yapılarak daha net ve okunaklı metinlere erişilmesi sağlanıyor. Böylece, kullanıcılar, hareketli metin içeriğinde bulunan animasyonları durdurarak metni daha rahat okuyabilecek.

"Nöbet ve Epileptik Profilindeki Animasyonları Durdurma" özelliği, yanıp sönen veya flaşlayan içerikler veya videolar gibi potansiyel olarak tehlikeli animasyonları otomatik olarak durdurarak kullanıcıların nöbet riskini azaltıyor.

DEHB kullanıcı profili ile dikkati dağıtıcı unsurlar azaltılarak ve odaklanmayı artırarak geliştirmeler yapılarak, "Okuma Maskesi" özelliği sayesinde web sitesindeki içeriğe odaklanmak için maske içerisindeki içerik haricindeki ekranı karartarak dikkati dağıtan unsurlar azaltıldı.

Türkiye Sigorta, Engelliler Haftası vasıtasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Albayrak işbirliğinde görme engelli çocuklar için Braille alfabesiyle hazırlanan dergiye sponsor olarak bu ortak projeyle görme engelli öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.



#Türkiye Sigorta
#Engelli
#İnternet Sitesi
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