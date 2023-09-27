Türkiye'den doğal gazda üçüncü kritik anlaşma: Romanya'ya günlük 4 milyon metreküp kadar doğal gaz ihraç edilecek

İkinci Karabağ Savaşı sonucunda Nahçıvan’ın hem siyasi hem de ekonomik önemi arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Nahçıvan’ın günümüzdeki ulaşım, ekonomi ve enerji alanlarındaki önemine vurgu yapması da bu yönüyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi Nahçıvan, Türk kapısıdır. Bu açıdan da değerlendirildiğinde Nahçıvan görüşmesinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.