Ekonomi Türkiyeden Rusyaya ilk ihracat treni yarın yola çıkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’den Rusya’ya ilk ihracat treni yarın yola çıkıyor

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinden Türkiye-Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni, yarın saat 10.00’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu’nun katılacağı törenle Ankara Gar’dan yola çıkacak.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’den Rusya’ya gidecek olan ilk blok ihracat treninin 4 bin 650 kilometre yolu; 15 vagonuyla, 8 günde kat ederek, Türk sanayicisinin ürününü Rusya’ya ulaştıracağını duyurdu. Bakanlık aynı zamanda yeni Türkiye-Çin ihracat treninin de aynı gün, 29 Ocak 2021 Cuma günü yola çıkacağını aktardı.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı bir ilke daha hazırlanıyor

Aralık ayı içerisinde, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasında sefer yapan ihracat trenlerinin başarıyla işletilmesinin ardından, Türkiye ile Rusya arasında blok ihracat trenlerinin de işletilmeye başlanacağını aktaran Bakanlık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Türkiye ile Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova arasında işletilecek ilk blok ihracat treni, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’da tarihi Ankara Garı’ndan uğurlanacak. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının etkinliğini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırma çabalarının bir ürünü olan ilk blok ihracat treni, 15 adet vagona yüklenen 15 konteyner içerisinde, Türkiye’de üretilen 3 bin 321 adet beyaz eşya taşıyacak.”

4 bin 650 kilometre yolu, 8 günde kat edecek

Ankara’dan yola çıkacak olan tren, Gürcistan-Azerbaycan’dan geçerek Rusya Federasyonundaki varış yeri olan Vorsıno’ya (Moskova) kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yolu, 8 günde kat edecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pandemi sürecinde ülkemizin ihracatını artırmaya yönelik çalışmaların en büyük destekçisi olan demiryolu taşımacılığının, Türkiye- Rusya aksında da başlatılması ile yepyeni bir döneme adım atıldı. Karayolu + demiryolu kombine taşımacılık ve kapıdan kapıya teslim modeli ile yapılacak olan Türkiye-Rusya arasındaki bu taşıma; ihracatçılarımıza önemli bir alternatif ile rekabette çok önemli yer tutan lojistik maliyetleri ve zaman unsuruna da önemli katkı sunacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni Erzincan’dan geçti
EKONOMİ
Türkiye’den Çin’e giden ilk ihracat treni Erzincan’dan geçti

Türkiye-Çin yeni ihracat treni de aynı gün yola çıkıyor

BTK üzerinden Türkiye ile Çin arasında işletilecek yeni ihracat treninin hazırlıklarının sürdüğü ve Çin’in X’ian şehrine gidecek yeni ihracat treninin aynı gün Rusya ya gidecek blok ihracat trenin ardından hareket edeceği aktarıldı. Çin'e ulaşacak trenin, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracağı belirtildi.

"Dünyada söz sahibi olmak için demiryolu yatırımları bizim için çok önemli”

Çin ve Rusya İhracat trenleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olmak için demiryolu yatırımlarının çok önemli olduğunu vurguladı. Karaismailoğlu, son 7 yılda demir yolu yatırımlarının yüzde 14 arttığını belirterek şunları söyledi:

“Güvenli, hızlı ve kolay ulaşımla ticaretin, üretimin ve ihracatın desteklenmesi hedefiyle bu yatırımları hayata geçiriyoruz. Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013 yılında yüzde 33 iken, 2020 yılında bu oran yüzde 47‘ye çıkartıldı. 2020’de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı 2023 yılında yüzde 60 olacak.

Çinlilerden Türkiye’nin ihracat treni için tören
FOTOĞRAF 14
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İstanbul Çerkezköy'den 4 Aralık'ta kalkan Türkiye-Çin ilk ihracat blok treni, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan'dan geçerek 15 günde Çin'in Xi'an kentine ulaşmıştı. Tren için Çin'in Xi'an kentinde tören düzenlendi.
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Törene Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in yanı sıra, Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping katıldı.
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Büyükelçi Önen, yaptığı konuşmada, “Teknolojinin ve modernleşmenin getirdiği fırsatlarla birlikte modern İpek Yolu'nu inşa ediyoruz ifadelerini kullandı.
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Önen, Xi'an-İstanbul arasındaki direkt uçuşların Covid-19 pandemisi sona erdikten sonra yeniden başlamasını umduklarını kaydetti. Büyükelçi Önen, pandemi döneminde Çin ile Avrupa arasındaki demiryolu bağlantısının daha da hayati bir hâle geldiğini ve uluslararası lojistik tedarik zincirinin istikrarında yük trenlerinin önemli bir rol oynadığını ifade etti.
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Büyükelçi Önen, “Türkiye ile Çin arasında demiryolu bağlantısının daha çok kullanılması, Avrasya'daki ekonomik faaliyetleri de hızlandıracaktır ifadelerini kullandı.
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Xi'an Belediye Başkan Yardımcısı Shen Liping, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin jeopolitik konumunun önemine işaret ederek, tren seferleri sayesinde iki ülke arasındaki iletişim ve temasların gelişmesini umduklarını ifade etti.
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Törende, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da mesajının yer aldığı bir video gösterildi.
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Türkiye'den Çin'e ilk ihracat treni 4 Aralık'ta düzenlenen törenle gönderilmişti. Toplam 8 bin 693 kilometre yol kat edip 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçen ihracat treni, 19 Aralık günü Çin'in Xi'an şehrine ulaşmıştı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ihracat treniyle ilgili Demiryolu taşımacılığındaki zaferimizdir değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Çinlilerden Türkiye’nin ihracat treni için tören
Türkiye'nin Çin'e gönderdiği ilk özel ihracat törenini karşılamak için bugün Çin'in Xi'an kentinde tören düzenlendi.
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