Ekonomi Türkiyenin beklediği YHT setlerinden ilki Ankaraya ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin beklediği YHT setlerinden ilki Ankara'ya ulaştı

Türkiye'nin beklediği YHT setlerinden ilki Ankara'ya ulaştı

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından Almanya'ya sipariş edilen 12 YHT setinden ilki bugün Ankara Marşandiz İstasyonu'na giriş yaptı. Gümrük işlemlerinin ardından test sürüşleri başlatılacak trenin, 1 Şubat 2020'de hizmete sunulması planlanıyor. İkincisinin bu ay teslim edilmesi planlanan tren setlerinin tamamının hizmete alınmasıyla 22 bin olan günlük YHT yolcu sayısının, 2020'de yaklaşık 30 bin, 2021'de ise 40 bin civarına yükseltilmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi AA
Tren setinde, Türkiye'de faaliyet gösteren 5 Türk firmasınca üretilen 8 yerli parça kullanıldı.
Tren setinde, Türkiye'de faaliyet gösteren 5 Türk firmasınca üretilen 8 yerli parça kullanıldı.

TCDD Genel Müdürlüğünün sipariş ettiği 12 yüksek hızlı tren (YHT) setinden ilki bugün Ankara Marşandiz İstasyonu'na giriş yaparken, gözler testlere ve hizmete sunulma sürecine odaklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Almanya'da üretimi yapılan 12 YHT setinden ilki, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı başkanlığındaki heyet tarafından 14 Kasım'da Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Siemens tesislerinde düzenlenen törenle teslim alındı.

Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde ilk deneme sürüşü aralık ayı sonunda gerçekleştirilecek
EKONOMİ
Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesinde ilk deneme sürüşü aralık ayı sonunda gerçekleştirilecek

Sevkiyata hazır hale getirilen tren seti, 2 Aralık'ta Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

İstanbul (Marmaray), Kocaeli ve Eskişehir'in ardından Ankara Marşandiz İstasyonu'na giriş yapan tren setinin gümrük işlemlerinin tamamlanmasıyla testlerine başlanacak.

Test sürüşlerinin ardından 1 Şubat 2020'de hizmete alınması planlanan YHT setinin hangi hatta çalışacağı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın onayıyla gelecek günlerde netleşecek.

YHT'den muhteşem reklam filmi
OYNAT 01:39
YHT'den muhteşem reklam filmi
TCDD'nin Yüksek Hızlı Tren (YHT) hesabından, somurtkan, soğuk ve sıkıcı reklam mantığını alt üst eden komik ve eğlenceli reklam filmi yayınlandı. Reklam kısa sürede büyük ilgi gördü.

Yerli parçalar da var

  • Vatandaşlara konforlu seyahat sağlayacak YHT seti, son teknolojiyle üretildi. Yüzde 90'ı geri dönüştürülebilir malzemeden yapılan tren setinde, Türkiye'de faaliyet gösteren 5 Türk firmasınca üretilen 8 yerli parça kullanıldı.

İhtiyaçlar göz önünde bulundurarak "engelli dostu" olarak dizayn edilen tren setinde, 2 engelli sandalye bağlama yeri ile görme engelli yolcular için Braille alfabesi ile hazırlanan bilgilendirme yazıları yer alıyor. Peronlarda trenlere biniş için engelli rampası ve asansörü de bulunuyor.

Saatte 300 kilometre hıza ulaşabilecek tren setinde 8 vagon yer alıyor. 483 yolcu kapasitesi olan trende, toplam 12 yolcu kapasiteli 3 "business loca" hizmet sunacak.

Bu locanın yanı sıra business bölümü, 2 artı 1 oturma düzeninde toplam 45 yolcu kapasitesi barındırıyor.

32 yolcu kapasiteli restoranda sıcak ve soğuk yemek ile içecek satışı yapılacak.

Kesintisiz internet ve teknolojik imkanlar

Kesintisiz internet erişimi ile cep telefonu ve tabletlere uygun eğlence sisteminin de bulunduğu trende, priz ve USB soketleri de yer alıyor.

İkincisinin bu ay teslim edilmesi planlanan tren setlerinin tamamının hizmete alınmasıyla 22 bin olan günlük YHT yolcu sayısının, 2020'de yaklaşık 30 bin, 2021'de 40 bin civarına yükseltilmesi planlanıyor.

15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı
FOTOĞRAF 9
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TCDD iş birliğiyle hazırlanan, vagonlarında üzerinde 15 Temmuz görseli ve logosunun yanı sıra '15 Temmuz Demokrasi Zaferi' yazısı bulunan tren, ilk seferini İstanbul'a gerçekleştirdi.
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Trene binmek için perona gelen yolcular, 15 Temmuz anısına giydirilen treni gördüklerinde duygulandı.
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Bazı yolcular, tren ile birlikte selfie çekti.
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Yolcular, ilk sefere katılacakları için büyük heyecan yaşadıklarını dile getirdi.
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Tren, saat 10.10’da 411 yolcusuyla Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan hareket etti.
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15 Temmuz görselli hızlı tren, ilk seferini yaptı
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15 Temmuz görselli hızlı tren, ilk seferini yaptı
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15 Temmuz görselli hızlı tren, ilk seferini yaptı
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15 Temmuz görselli hızlı tren, ilk seferini yaptı
15 Temmuz görselli hızlı tren ilk seferini yaptı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılı anısına, '15 Temmuz' görseli giydirilmiş yüksek hızlı tren, ilk seferini Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdi.


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