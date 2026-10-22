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Yarısı Bizden’de bir ayda 5 bin 482 ev dönüştü

Yarısı Bizden’de bir ayda 5 bin 482 ev dönüştü

04:00, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:01, 22/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Yarısı Bizden’de bir ayda 5 bin 482 ev dönüştü
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İstanbul’da Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüşümü gerçekleştirilen bağımsız bölüm sayısı, bir ayda 5 bin 482 arttı. Kampanya kapsamında dönüşüme sokulan 544 bin 564 ev-iş yerinden 123 bin 396'sı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, İstanbul’da 2012’den bu yana 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bunların 1 milyon 7 bininde dönüşüm tamamlanırken 291 bin bağımsız bölümde çalışmalar sürüyor. Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümde dönüşüm süreci başlatıldı. Kampanyada 22 Eylül itibarıyla 117 bin 914 olan dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı, yaklaşık bir ayda 5 bin 482 artarak 123 bin 396’ya ulaştı.

31 ARALIK 2027'YE KADAR UZATILDI

İstanbul’daki riskli yapıların yenilenmesini hızlandırmak amacıyla 22 Şubat 2024’te yürürlüğe giren kampanyanın bitiş tarihi, Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle 31 Aralık 2027 olarak belirlendi. Daha önce 31 Aralık 2026’da sona ermesi planlanan uygulamayla hak sahiplerine desteklerden yararlanabilmeleri için bir yıl ek süre tanındı. Kampanyadan yararlanmak için bakanlıkça lisanslandırılmış kuruluşlara riskli yapı tespiti yaptırılması ve hak sahiplerinin uzlaşması gerekiyor.

KONUTA 1 MİLYON 875 BİN LİRA DESTEK

Bina bazlı dönüşümlerde her konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor. İş yerleri için 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor. Kredilerin geri ödemesi yapı ruhsatından iki yıl sonra başlıyor ve 10 yıla kadar vade uygulanıyor. İlk yıl faiz alınmıyor; sonraki yıllarda borç tutarı Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yarısı oranında güncelleniyor.

Ödemeler dört aşamada yapılıyor

  • Hibe ve krediler, hak sahipleri adına doğrudan yüklenici firmalara aktarılıyor. İnşaatın ilerlemesine göre işin başlamasıyla yüzde 30, taşıyıcı sistemin tamamlanmasıyla yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30 ödeme yapılıyor. Kalan yüzde 10 ise yapı kullanım izin belgesi alındığında aktarılıyor. Taşınma yardımı tek seferde, bağımsız bölümde kiracı varsa kiracıya, yoksa ev sahibine veriliyor. Site ve benzeri geniş alanları kapsayan projelerde ise inşaatları TOKİ ve Emlak Konut GYO üstleniyor. Alan bazlı dönüşümlerde her hak sahibi için 875 bin lira hibe ve 125 bin lira taşınma desteği sağlanıyor.

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Başlıklar :yarısı bizden kampanyasıkonuttoplumekonomi
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