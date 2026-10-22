Asıl güç çalışanların emeği

Limak Holding, 50. kuruluş yıl dönümünü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı. Limak'ın 50 yıllık yolculuğuna özel hazırlanan belgeselin gösteriminin yapıldığı gecede, kurucu başkanlar ve holdingin ikinci kuşak yönetiminden isimler aynı sahnede buluştu. Limak Holding Kurucu Başkanları Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız, Limak Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Batuhan Özdemir ve Serdar Bacaksız'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen geceye, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Nuri Albayrak, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü ile iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Limak Holding Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, şirketin yarım asırlık yolculuğunda çalışanların emeğinin ve birlikte oluşturulan kurum kültürünün belirleyici olduğunu belirtti.

İLK FİDANIN KÖKLERİ

Holdingin kurucu başkanlarından Sezai Bacaksız ile 50 yıl önce yola çıktıklarında yalnızca bir şirket kurmayı değil, sağlam temeller üzerinde yükselecek, değerleriyle yaşayacak bir kurum oluşturmayı hayal ettiklerini aktaran Özdemir, "Limak'ı bugünlere taşıyan asıl güç, yıllardır bizimle omuz omuza çalışan, bu kurumu sahiplenen on binlerce çalışma arkadaşımızın emeğidir. Biz o ilk fidanın köklerini oluşturduk, Limak'ın sınırları aşmasını sağlayan ise bu büyük ailenin kanatları oldu" dedi.

14 ÜLKEDE DEV PROJELER

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de 50. kuruluş yıl dönümünün şirketin geleceğine yön vermek açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti. Limak'ın 50 yıllık yolculuğunun, iki genç mühendisin hayalleri ve cesaretiyle başladığını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti: "Bugün üç kıtada 14 ülkede, 50 bine yakın çalışma arkadaşımızla dünyanın farklı coğrafyalarında projeler hayata geçiriyoruz. Geldiğimiz noktaya büyük bir gururla bakıyorum."

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