Gaziantep değil Hakkari: 'Yüksekova'da olmaz' denileni yetiştirdi! Dağlardan fışkıran altın değerindeki ürün şaşkına çevirdi

"Göçü önleyebilir, ekonomiye katma değer sağlayabilir"





Fıstık üretiminin bölge için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Geçirgen, bu potansiyelin doğru adımlarla değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Ürünün kırsalda istihdam oluşturabileceğini ve büyük şehirlere göçü önleyebileceğini dile getiren Geçirgen, şöyle devam etti:





"Bu fıstıklar, birçok ailenin istihdamına yol açabilecek ve gençlerimizin kırsal alandan büyük şehirlere göç etmesini engelleyebilecek bir potansiyele sahip. Bunun için çok umutluyuz. Üniversitelerin denetiminde menengiç ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi ve sayılarının artırılması durumunda bölge ekonomisine yüksek katma değer sağlanabilir. Devlet büyüklerimizden bu bölgeye yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasını ve bu fıstıkların profesyonel bir şekilde yetiştirilmesi için destek talep ediyoruz."