Görenler film seti sanıyor, orta çağ kalesi gibi: Kale Çiftlik Projesi açılış için gün sayıyor

İstanbul'da 'Yarısı Bizden' kampanyasında dev rakam: Dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı 123 bini aştı

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısı, 22 Eylül'den bu yana 5 bin 482 artarak 123 bin 396'ya yükseldi. Süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatılan kampanyada, hak sahiplerine konut başına 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor.