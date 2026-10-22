Her iki kişiden biri online alışverişte

Market Alışverişi ve Zaman Algısı Araştırması'na göre, çocuklarla yapılan alışverişte bu süre 181 dakikaya çıkıyor. Haftada bir alışveriş yapıldığı varsayımında yıllık süre 96 saate, yani 4 güne ulaşırken, ortalama 249 TL'lik gidiş-geliş maliyeti yıllık 12 bin 950 TL'ye yükseliyor. Fiziksel alışverişte en zorlayıcı etkenler yüzde 40 ile sıcak hava, yüzde 38 ile ağır ürünler ve yüzde 36 ile kalabalık olarak sıralanıyor. Online market veya hızlı teslimat kullananların oranı ise yüzde 52'ye ulaşıyor.

TÜKETİCİ YAPAY ZEKÂYA SORUYOR

Online market kullanıcılarının yüzde 44'ü kampanya ve fiyat avantajını, yüzde 32'si zaman veya imkân bulamamayı tercih nedeni olarak gösteriyor. Veri Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ağırdır, tüketicinin yalnızca markete daha hızlı ulaşmayı değil, alışverişe ayırdığı zamanı, fiziksel eforu ve bütçesini daha iyi yönetmeyi istediğini belirtti. Getir CEO'su Batuhan Gültakan ise, "Tüketici yapay zekâdan bütçesine, zamanına ve ihtiyacına somut katkı bekliyor. Son kararın ise kendisinde kalmasını istiyor. Biz de teknolojiyi kullanıcının kararlarını daha kolay vermesini sağlayan, sepetini bütçesi, ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda şekillendirmesine yardımcı olan bir akıllı asistana dönüştürüyoruz" dedi. Araştırmada katılımcıların yüzde 47'si yapay zekâdan daha iyi fiyat veya kampanya bulmasını, yüzde 44'ü bütçeye uygun alternatif ürün sunmasını bekliyor.

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