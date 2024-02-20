AnadoluJet, Ramazan ayına özel olarak bilet fiyatlarını düşürme kararı aldı.
AnadoluJet'in yeni bilet kampanyasının bilet satışları 20-21 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
Uçuşlar 27 Şubat-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kampanya 130.000 koltuk sayısı ile sınırlı olacak.
- Standart pakette 599 TL
- ExtraJet pakette 749 TL
- KonforJet pakette 799 TL
Kampanya kapsamında çağrı merkezleri, satış ofisleri ve acenteler üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yönde bilet fiyatları şöyle olacak:
- Standart pakette 649 TL
- ExtraJet pakette 799 TL
- KonforJet pakette 849 TL