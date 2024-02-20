Dacia otomotiv firması, Türkiye'deki pek çok vatandaşın dikkatini uygun fiyatlı Duster SUV otomobil modeli ile çekebiliyor. Öte yandan MG ZS SUV otomobil modelinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, Dacia Duster'dan bile ucuz olduğu görüldü. İşte MG ZS modeli ile ilgili detaylar…