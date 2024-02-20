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Ekonomi

AnadoluJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu: 599 liradan başlıyor

AnadoluJet, Ramazan ayına özel olarak indirimli bilet kampanyası başlattı. Yurt içi biletleri 599 liradan başlayan fiyatlarla alınabilecek. Kampanya 130 bin koltuk sayısı ile sınırlı olacak.

Seren Som
Seren Som
09:20 - 20/02/2024 mardi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AnadoluJet, Ramazan ayına özel olarak bilet fiyatlarını düşürme kararı aldı.


AnadoluJet'in yeni bilet kampanyasının bilet satışları 20-21 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.


Uçuşlar 27 Şubat-27 Mart 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


Kampanya 130.000 koltuk sayısı ile sınırlı olacak.


Kampanya kapsamında web ve mobil uygulama üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yönde şu fiyatlar geçerli olacak:
  1. Standart pakette 599 TL
  2. ExtraJet pakette 749 TL
  3. KonforJet pakette 799 TL

Kampanya kapsamında çağrı merkezleri, satış ofisleri ve acenteler üzerinden satın alınan biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yönde bilet fiyatları şöyle olacak:

  1. Standart pakette 649 TL
  2. ExtraJet pakette 799 TL
  3. KonforJet pakette 849 TL




#Anadolu Jet
#Ucuz Uçak Bileti
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#İndirim
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