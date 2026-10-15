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Var yılında yokluk yaşanmasın

Var yılında yokluk yaşanmasın

Orhan Orhun Ünal
04:00, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 04:45, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Var yılında yokluk yaşanmasın
Fotoğraf: Arşiv

Zeytinde yüksek rekolte beklentisine rağmen artan işçilik ve üretim maliyetleri, üreticiyi hasat yapamaz noktaya getiriyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, yağlık zeytinin kilogramının 10 TL’ye kadar gerilediğini, günlük işçi yevmiyesinin ise 2 bin TL’ye yükseldiğini belirterek, zeytinyağında litre başına 50 TL prim verilmesini istedi. Çetin, zeytinin dalda kalmaması için üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Zeytin sektöründe 2026-2027 sezonunun bölge açısından “var yılı” olması bekleniyor. Sektör temsilcilerinin sezon başındaki değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde 450-500 bin ton seviyesinde zeytinyağı üretimi öngörülürken, sofralık zeytin üretiminin 750-800 bin ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Balıkesir genelinde ise yaklaşık 40 bin tonluk zeytinyağı üretimi beklentisi bulunuyor. Ancak üreticiler, verimli geçmesi beklenen sezona ilişkin endişelerini dile getirdi. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, zeytinde 'var yılı' olması ve yüksek rekolte beklentisine rağmen artan üretim ve hasat maliyetlerinin üreticiyi zor durumda bıraktığını belirterek, zeytinin dalda kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bu sezon yaklaşık 500 bin ton seviyesinde rekolte beklediğini ifade eden Çetin, geçen sezon üretimin 250 bin ton civarında kaldığını hatırlattı.

YÜKSEK FAİZ VE KUR POLİTİKASI SONUCU MALİYETTE ARTIŞ

Çetin, “Yağlık zeytinin 10 TL’den satılması üreticiye hakaret bir rakam. Üretici kendisi tarlaya gitse, bırakın işçi tutmayı, kendisi bile zarar eder” dedi. Çetin, ülkemizdeki yüksek faiz ve kur politikasının üretimin yanında dış ticareti de olumsuz etkilediğini kaydetti. Üretim maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Çetin, özellikle işçilik giderlerinin hasadı ekonomik olmaktan çıkardığını vurguladı. Üç yıl önce zeytinyağının litresinin yaklaşık 300 TL, günlük işçi yevmiyesinin ise 500 TL civarında olduğunu belirten Çetin, bugün zeytinyağının litre fiyatının 200 TL seviyelerinde kalırken yevmiyenin 2 bin TL’ye yükseldiğini kaydetti. Üreticinin maliyetlerini karşılayabilmesi için üretimde litre başına 50 TL prim desteği verilmesini isteyen Çetin, bu uygulamanın kayıt dışılığın önlenmesine ve iç piyasada fiyat dengesinin sağlanmasına da katkı sunacağını dile getirdi. Ahmet Çetin, aksi takdirde mahsülün ağaçta kalma riski olduğuna dikkat çekti.

İHRACATIN DA DESTEKLENMESİ ŞART

Türkiye’nin her yıl tükettiğinden fazla zeytinyağı ürettiğini ve yaklaşık 200 bin ton ürünün elde kaldığını anlatan Çetin, ihracatın artırılması için ihracatçıların da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Avrupa'daki kota engellerine işaret eden Çetin, Türk cumhuriyetleri, Uzak Doğu ve İngiltere gibi pazarlara yönelmenin önemini vurguladı. Ticaret Bakanlığı ile temaslarda bulunduklarını da aktaran Çetin, sezon tehlikeye girmeden önlem alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

GUINNESS DÜNYA REKORU KIRILDI

Avrupa Birliği (AB)’nden coğrafi işaret tescilli Edremit Zeytinyağı’nı geniş kitlelere duyurmak üzere Edremit Ticaret Odası ev sahipliğinde “3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali-FestOlive”, Güre sahilde 9-11 Ekim tarihleri arasında düzenlendi. “En büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği” kapsamında 10 Ekim Cumartesi günü 16.002 kişinin katılımıyla Guinness Dünya Rekoru kırıldı. Böylece 2009 yılında İspanya’nın Jaen ketinde 12 bin 909 kişiyle elinde tuttuğu rekor kırılmış oldu.

MARKALAŞMA YURT DIŞINA AÇILMAYI SAĞLADI

Nermin Hanım Zeytinliği Kurucusu Nermin Gelbal Gökduman, 2026- 2027 sezonunda 300 ton zeytinyağı ve 200 ton sofralık zeytin üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. Markalaşmayla beraber üretim kapasitelerini artırırken premium segmentteki konumlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Gökduman, uluslararası pazarlardaki varlıklarını da geliştirmek istediklerini dile getirdi. Bu kapsamda özellikle Amerika ve Japonya pazarlarına yönelik çalışmalarını artırmayı planladıklarını belirten Gökduman, mevcut ihracat pazarlarında da satış hacmini büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti. Şirket, kalite odaklı üretim anlayışıyla hem iç pazardaki konumunu korumayı hem de uluslararası pazarlarda daha güçlü bir yer edinmeyi amaçlıyor.


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Başlıklar :zeytinrekoltehasat
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