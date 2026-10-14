Karadeniz'de palamut bereketi: Sadece üç saatte bin 500 kasa avladılar

"Beklentilerimizden daha fazla palamut oldu"





İlk kez bu kadar çok balık avladığını söyleyen balıkçı Davut Azaklı, "Bin 500 kasa balık, yani 15 bin adet palamut ediyor. Amasra Limanı’ndan öğlen saatlerinde çıktık balık avına, akşamüstü de Cide Limanı’na geldik. İki ağ yaptık balık avında. İki ağda da toplamda 15 bin civarında palamut yakaladık. Bu yıl özellikle palamut çok bol, beklentilerimizden daha fazla palamut oldu. Şu ana kadar ben bu kadar balık tutmamıştım. Bu tuttuğum en yüksek balık diyebilirim, 15 bin adet palamut. Belki en fazla bin kasa falan tutmuş olduğumuz zaman olabilir ama bin 500 kasa hiç tutmamıştık. Yaklaşık bu balığı da 2-3 saat içerisinde tuttuk" dedi.