Kırmızı et piyasasına 350 bin tonluk müdahale

Türkiye'de kırmızı et fiyatlarını kontrol altında tutmak ve üretim açığını kapatmak amacıyla uygulanan kamu müdahaleleri sürüyor. Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) açıkladığı verilere göre, 2023-2026 döneminde piyasaya yaklaşık 350 bin ton kırmızı et arz edildi. Canlı sığır ve karkas ithalatının da kullanıldığı piyasa düzenleme faaliyetleri devam ederken, yerli üretimin artırılması için yeni besicilik modelleri devreye alındı.

ENFLASYONA KORUMA KALKANI

ESK'nin piyasa müdahaleleri kapsamında 2023 yılında yaklaşık 60 bin ton, 2024 yılında 100 bin ton, 2025 yılında 90 bin ton ve 2026 yılında 100 bin ton kırmızı et piyasaya arz edildiği açıklandı. Kurumun 2023 yılında canlı sığır ve sığır karkası ithalatına başlaması, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikaların önemli araçlarından biri oldu. Et tedariki, kurum mağazalarının yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif marketleri, ulusal zincir marketler üzerinden gerçekleştiriliyor. Üretimi artırmak ve küçük işletmeleri korumak amacıyla 2026 yılında gelir garantili besicilik projesi uygulamaya alındı. Geri alım fiyatlarının her ay enflasyon oranında güncellenecek olması, besicilerin bu süreçte korunmasını amaçlıyor.

63 BİN İTHAL HAYVANIN 25 BİNİ DAĞITILDI

Hayvancılıkta üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla başlatılan Kırsalda Bereket Hayvancılık Destek Projesi kapsamında yurt dışından Angus ve Hereford ırklarında 63 bin baş hayvan getirildi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) verilerine göre, hayvanların 31 bini Iğdır'daki işletmeye, 28 bini Şanlıurfa Ceylanpınar'a, 4 bini ise diğer üç işletmeye yerleştirildi. Proje kapsamında 10 bin 46 yetiştiriciye çağrı yapılırken, bugüne kadar 25 bin 101 baş hayvanın dağıtımı gerçekleştirildi. İthal edilen hayvanların yaklaşık yüzde 40'ı üreticilere ulaştırıldı.

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