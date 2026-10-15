3 yılda 1 milyon çelik konut mümkün

Türkiye'nin deprem gerçeği ve yapı güvenliği ihtiyacı, inşaat sektöründe yeni üretim modellerini gündeme taşıdı. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), "Çelik Gibi Sağlam Bir Türkiye İçin" manifestosuyla yapılaşmada endüstriyel dönüşüm çağrısı yaptı. Dernek, yapı stokunda yüzde 3-5 seviyesinde bulunan çeliğin payını 5 yıl içinde en az yüzde 15'e çıkarmayı hedeflerken, modüler çelik konut üretimiyle 3 yılda 1 milyon konuta ulaşılabileceğini bildirdi.

ŞANTİYE SÜRESİ ÜÇTE BİRE İNECEK

TUCSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, yapı üretiminin şantiyelerden modern fabrikalara taşınmasını öngören "Yapı Fabrikaları" yaklaşımının kentsel dönüşümü hızlandırabileceğini belirtti. Şimşek, "Kentsel dönüşümü yalnızca mevcut yapı stokunun yenilenmesi olarak değil, Türkiye'nin üretim gücünü, mühendislik birikimini ve sanayi kapasitesini harekete geçirecek stratejik bir dönüşüm fırsatı olarak ele almalıyız. Yapı üretimini şantiyelerden modern fabrikalara taşıyıp, modüler çelik ve yapısal çelik sistemlerini yaygınlaştırarak şantiye süresini 3'te bire indirebiliriz" ifadelerini kullandı. Şimşek, yılda 500 bin konut üretimi için 3,5 milyon ton yapısal çeliğe, 120 bin kişilik insan kaynağına ve 20 bin metrekare büyüklüğünde 135 fabrikaya ihtiyaç duyulduğunu açıkladı. Şimşek, Türkiye'nin 50 milyon tonluk çelik üretim kapasitesinin bu hedefin ölçeklendirilmesi için potansiyel sunduğunu kaydetti. Şimşek, "3 yılda 1 milyon modüler çelik konut üretmemiz mümkün. Üretim alışkanlıklarımızı değiştirip modüler çelik yapı endüstrilerini kurduğumuzda, mevcut kaynaklarımızı ve tercihlerimizi dönüştürerek dirençli yapılara kavuşabilir, aynı zamanda ihraç edilebilir yepyeni bir endüstri kurabiliriz" diye konuştu.

HEDEF YÜZDE 15 PAY

TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı Selami Gürel ise yapılaşma anlayışında değişimin ertelenemeyeceğini vurguladı. "Mevcut alışkanlıklarla geleceğin ihtiyaçlarına cevap veremeyiz" diyen Gürel, kamu, sanayi, mühendislik ve yatırım dünyasını ortak hedef etrafında buluşmaya çağırdı. Türkiye'nin 2025'te 38,1 milyon ton ham çelik üretimiyle dünyanın 7'nci, Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi olduğunu hatırlatan dernek, yapı stokunda çeliğin payını 5 yıl içinde en az yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyor. Mevcut sanayi gücünün yüksek katma değerli yapısal çelik sistemlerine ve tamamlanmış yapı ihracatına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Küresel pazarlara hazırlık dönemi

TUCSA, yapı fabrikalarıyla yalnızca inşaat malzemesi değil, tamamlanmış yapı ve teknoloji ihracatını da büyütmeyi hedefliyor. TUCSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Şimşek, "İnşaat malzemesi üretim gücümüzü yapı üretimine taşımayı, üretim, mühendislik ve teknolojiyi buluşturarak Türkiye'yi yalnızca inşaat malzemesi ihraç eden değil, tamamlanmış yapılarıyla da küresel pazarlarda söz sahibi olan bir ülke konumuna taşımayı hedefliyoruz" dedi.

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