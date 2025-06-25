YTÜ Yıldız Teknopark ve BV Portföy'den 1 milyarlık girişim atağı: Yıldız Techno GSYF kuruldu

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ve Boğaziçi Ventures'ın iştiraki BV Portföy işbirliğiyle kurulan Yıldız Techno Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) 1 milyar liralık fon büyüklüğüyle ilk etapta 15 girişimci firmaya destek verecek.

Teknoloji ve inovasyon odaklı girişimcilik ekosistemine stratejik destek sunmayı hedefleyen Yıldız Techno GSYF için tanıtım toplantısı ve imza töreni düzenlendi.

"Teknoparkımız şu an Türkiye'nin önde gelen teknoparklarından bir tanesi"

YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen imza törenine YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, BV Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Barış Özistek, BV Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Çolpan ve Yıldız Techno GSYF Koordinatörü Abdurrahman Kılıç katıldı.

Törende konuşan Eyüp Debik, hem üniversite hem de teknopark olarak oldukça büyük bir aile olduklarını vurgulayarak "Teknoparkımız birçok teknoparktan sonra kurulmasına rağmen şu an Türkiye'nin önde gelen teknoparklarından bir tanesi." dedi.

Üniversitenin ülkedeki ilk üç üniversiteden biri olduğuna dikkati çeken Debik, uluslararası alanda da oldukça iyi bir konumda olduklarını ancak bu konumu daha iyi noktalara getirme gayretiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Debik, Yıldız Techno GSYF'nin ülkedeki teknoparklar içerisinde bir ilk olacağına işaret ederek şunları kaydetti:

"1 milyar lira gibi bir bütçesi olacak. Başlangıçta yaklaşık 15 girişimci firmayı destekleyeceğiz. Bu firmalara da sadece maddi destek değil, bizim teknoparkımızın, Boğaziçi Ventures'ın bu yıllara kadar elde ettiği tecrübenin de bir aktarımı söz konusu olacak. Dolayısıyla bu girişimci firmalarımız eğer biraz gayret ederlerse unicorn olmamaları için hiçbir sebep olmayacak."

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik

Girişimcilere son 6 yılda 336 milyon dolarlık destek verdiklerini belirten Debik, "Daha yüksek bedellerle gençlerimizi desteklediğimizde önümüzdeki yıllarda daha fazla girişimimizin turcorn, unicorn olduğunu konuşacağız. Daha büyük bütçelerle yatırım aldıklarını konuşacağız ve ülkemizin teknoloji gelişimine de ciddi katkılar sağladığına şahit olacağız." diye konuştu.

"Hem girişimciye hem sanayiye can suyu"

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Muhammet Garip de Yıldız Techno GSYF'yi resmiyete kavuşturarak üniversite olarak bu alanda hem girişimcileri desteklemek hem sanayiye can suyu olmak açısından yeni bir sayfa açtıklarını belirtti.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Muhammet Garip

YTÜ Yıldız Teknopark'ın Türkiye'nin teknoparklar tarihinde birçok alanda öncülük yaptığını kaydeden Garip, "Bizim de bir strateji olarak benimsediğimiz uçtan uca destek paketinin aslında bir bileşeni GSYF. Çünkü trend ülkemizin ihtiyaçları, şirketlerimizin pozisyonları, startuplarımızın durumu bize uçtan uca bir destek paketini ya da böyle bir süreci başlatmamız ve yönetmemiz gerektiğini söylüyor. Startuplarımızın başarısı artırmak için pazarlama ve ticaret tecrübeli bir mentörlük desteği bu paketin bir parçası." ifadelerini kullandı.

Kenan Çolpan, İstanbul'daki üniversiteler arasında YTÜ'nün ilk GSYF'yi kurduğuna değinerek "Beraber güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Globale açılacak unicornların buralardan çıkmasını hayal ediyoruz." dedi.

Bu fonların Türkiye'nin üniversitelerine örnek olacağına işaret eden Çolpan, yurt dışındaki bazı köklü üniversitelerde bu fonların çok daha önceden kurulduğunu ve üniversitelere yıllık katkılarının milyar dolar seviyelerine geldiğini anlattı.

"Son 4-5 yılda startup yatırımları çok büyük bir ivme kazandı"

Abdurrahman Kılıç da Türkiye'de teknoparklardaki şirketlere her yıl 1 milyar dolar civarında yatırım yapıldığını belirterek "Son 4-5 yılda startup yatırımları çok büyük bir ivme kazandı. Ortalama bir startup yatırımı şu an Türkiye'de 500 bin dolar civarında oluyor." dedi.

Yıldız Techno GSYF Koordinatörü Abdurrahman Kılıç

Yapay zeka, oyun, mobilite, sağlık, eğitim ve tarım teknolojileri alanında yatırım yapmak istediklerini anlatan Kılıç, "Burada 15 şirketlik bir portföy hedefimiz var. Çekirdek ve büyüme aşaması dediğimiz gelir elde edilmeye başlamış firmalara yatırım yapacağız. Yıldız Teknopark'ın çok fazla imkanı var. Yurt dışı ofisleri var. Onlarla birlikte onların yurt dışına açılmalarını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından işbirliği protokolü imzalandı.