En Uygun İhtiyaç Kredileri ve Faiz Oranları

Nakit paraya ihtiyacınız var ve en uygun kredi seçeneklerini öğrenmeye mi çalışıyorsunuz? İhtiyacınız için en kolay kredi veren banka hangisi bilmek mi istiyorsunuz? Uzun zamandır planladığınız bir hayalinizi gerçekleştirmek ya da geleceğinize yatırım yapmak için harcama yapmak istiyorsanız en uygun ihtiyaç kredisi konusunda araştırma yapmalısınız. Arayışınızda size destek olabilmek için bankaların en uygun ihtiyaç kredileri araştırmamızı sizlere sunuyoruz. Bu yazıyı okuyarak bütçenize ve koşullarınıza en uygun kredi veren banka hangisi sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

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Kredi Başvurusu Yapmadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken Püf Noktaları

En uygun krediler konusunda araştırmaya başlamadan önce, kredi başvurunuzun olumlu sonuçlanmasını sağlayacak bazı püf noktaları sizlerle paylaşıyoruz.

Kredi Notu Öğrenme

Bankaların kredi başvurusu değerlendirmede göz önünde bulundurduğu ilk veri kredi notudur. Her banka başvuru ekrana düştüğünde kredi notu sorgulama işlemi yapar. Buna göre başvuru yapanın kredi ödemek için riskli grupta olup olmadığını değerlendirir.

Yaptığınız bir kredi başvurusunun olumsuz sonuçlanması, ileride yapacağınız başvuruyu da etkileyeceğini unutmayın. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce kredi notu öğrenme işlemi yapın. Findeks kredi notu öğrenme çeşitli kanallardan yapılabilir. Notunuzu içeren paketi Findeks’in internet sitesinden alabileceğiniz gibi, müşterisi olduğunuz banka aracılığı ile de kredi puanı sorgulama yapabilirsiniz.

Eğer puanınız 700’den düşükse ve en riskli gruba giriyorsanız, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce kredi puanınızı yükseltmenizi tavsiye ederiz. Bu belirli bir zaman alacaktır. Nakit ihtiyacınız acil ise ihtiyaç kredisi yerine kara listede olanlara kredi veren bankalar tarafından sunulan ürünlere bakmalısınız. Bu ürünler arasında en çok tercih edilen ipotekli kredilerdir. Bu doğrultuda ipotekli kredi veren bankalar konusunda araştırma yapmalısınız.

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Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar

Bankaların en önemli gelir kalemlerinden biri ihtiyaç kredisidir. Kredinin ödenmemesi riskini almak istemezler. Bu nedenle, başvuru yapanın düzenli bir geliri olmasını isterler. Eğer düzenli bir geliriniz yoksa ya da çalışmıyorsanız ihtiyaç kredisi yerine farklı ürünleri araştırmanız gerekebilir.

Bu doğrultuda gelir belgesiz kredi veren bankalar bulunmaktadır. Örneğin, CEPTETEB, Enpara ve N Kolay Kredi 30 bin TL’ye kadar gelir belgesi istemez. Bu bankalar ev hanımlarına kredi veren bankalar arasındadır.

Aynı zamanda öğrencilerin de düzenli bir geliri olmadığı için nasıl gelir belgesiz kredi kullanacakları konusunu merak edebilirler. Öğrenciye kredi veren bankalar gelir belgesi istememekle birlikte öğrenci belgesinin ibrazını isteyebilmektedir.

Anında Kredi Veren Bankalar

Bankacılık sektörünün dijitalleşmesi ile birlikte artık birçok banka ihtiyaç kredisini çok hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmektedir. Örneğin, Enpara.com ihtiyaç kredisi başvurusunu 8 iş saati içinde sonuçlandırmaktadır. Hafta sonu ya da bayram tatilinde acil nakit ihtiyacınız olduğunda ne yapmalısınız? Böyle durumlarda ihtiyaç kredisi başvurusu ve değerlendirilmesi işinizi görmeyebilir.

Çok daha acil bir şekilde nakit gereksinimleri için ihtiyaç kredisi yerine anında kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu doğrultuda acil kredi veren bankalar konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Bu ürünler genellikle SMS, mobil ve internet bankacılığı yolu ile başvuru kabul eder ve kredinizin onaylanması halinde dakikalar içinde nakit parayı hesabınıza aktarır.

Elbette bu kredilerin kullanılabilir limitleri göreli olarak daha düşüktür. Örneğin, anında kredi veren bankalar arasında olan Vakıfbank ihtiyaç kredisi üst limiti 90 bin TL iken anında kredi üst limiti 30 bin TL ile sınırlandırılmıştır. Bu limit ise banka maaş müşterileri için geçerlidir. Maaşınızı bankadan almadığınız taktirde kredi üst limiti 9 bin TL olarak belirlenmiştir.

Kredi Hesaplama

Birçok bankanın kurumsal internet sitesinde kredi hesaplama aracı mevcuttur. Bu sayede istediğiniz kredi miktarı ve vade sayısını girerek uygulanacak faiz oranını, efektif yıllık faiz oranını, ödemeniz gereken aylık miktarı, kredi tahsis ücreti ve diğer masrafları ve kredinin vade sonunda size toplam maliyetini öğrenebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, bu hesaplama araçlarının genel olarak bankanın en düşük faiz oranını göz önünde bulundurarak çalıştığıdır. Yani en yüksek kredi notuna sahip olan müşterilere uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır.

Oysa birçok banka kişiye özel faiz oranı ve kredi limiti uygulamaktadır. Sahip olduğunuz kredi notuna, gelir durumunuza ve kişisel özelliklere göre faiz oranı değişebilmektedir. Kullanabileceğiniz kredi tutarı da bu verilere göre değişiklik gösterebilmektedir. Yani yaptığınız hesaplamalar ile gerçekte başınıza gelenler farklı olabilir. Bunu göz önünde bulundurarak planlama yapmalısınız.

Size En Uygun Kredi İhtiyaç Kredisi Mi?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmadan önce, size en uygun kredi olanaklarına bu yolla ulaşıp ulaşmayacağınızı değerlendirmelisiniz. Örneğin, esnafsanız ihtiyaç kredisi yerine esnaf kredisi veren bankalar tarafından sunulan ürünlerden daha avantajlı bir şekilde yararlanabilirsiniz. Vakıfbank’ın sunduğu Esnafa Halden Anlayan Kredi bu ürünlerden biridir. Benzer bir şekilde çiftçi kredisi veren bankalar çiftçilere özel faiz oranları ve koşulları ile avantajlı hizmet sunmaktadır. Şekerbank, Vakıfbank, Finansbank gibi birçok banka tarım kredisi vermektedir.

En Uygun İhtiyaç Kredileri

Hayalinizdeki tatili gerçekleştirmek, dil öğrenmek, evinizi yenilemek vb. ihtiyaçlarınız için nakit paraya gereksinim duyduğunuzda ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Bankaların ihtiyaç kredisi ürünlerinin farklı özellikleri vardır. En uygun ihtiyaç kredisi ürününü bulmak oldukça zaman alıcı zor bir uğraştır. Araştırma yaparken, kredilerin hangi özelliklerine dikkat etmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Aksi taktirde verilen bilgiler arasında kaybolursunuz.

Bankaların ihtiyaç kredisi ürünlerini tek tek incelemeden önce, uygulamada var olan ortak özelliklerini verelim.

Bankalar, aksi belirtilmediği taktirde binde 5 kredi tahsis ücreti alır.

Genellikle krediyi tahsis etmek için Hayat Sigortası yapılması istenmektedir.

Sigortalı kredi için sigorta primleri kredi miktarı ve vadesinin yanı sıra kişinin özelliklerine göre hesaplanmaktadır.

Kredi için alınan faiz üzerinde %5 BMSV ve %15 KKDF ödenir.

Bunların dışında, bankalar arasında karşılaştırma yapmak için bakmanız gereken başlıklar şunlardır:

1-Faiz Oranları: Kredi çekerken en belirleyici faktörlerden biridir. Faiz oranları genellikle müşterinin kredi notuna göre farklılık gösterir. Kredi notu sorgulama yaparak hangi grupta olduğunuzu ve avantajlı faiz oranlarından yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenebilirsiniz. İhtiyaç kredileri arasından en düşük faiz oranı %1,55 en yüksek oran ise %3,30’dur.

2-Vade Sayısı: Kredinizi kaç ayda ödemek istediğinizi gösterir. İhtiyaç kredileri genellikle en az 3 ay en çok 60 ay vadelidir. İstisnai olarak tek taksitte ödenebilen ya da maksimum 36 ay vade sunan bankalar da bulunmaktadır.

3-Ödeme Seçenekleri: Ödeme planını nasıl yapacağınızı gösterir. Bazı bankalar yalnızca eşit taksit olanağı sunarken, bugün birçok banka ödeme planında bütçenize göre esneklik sağlar. Örneğin, Vakıfbank, Denizbank gibi bankalar kredi ödemenizi 3 aya kadar ertelemenize izin verir. Artan ya da azalan taksitlerle ödeme yapmanızı sağlayan bankaların yanı sıra ödemelerinizi üçer ayda bir yapmanıza olanak verenler de vardır.

4-Kredi Limitleri: Bankalar belli miktardaki ihtiyaçlarınız için ihtiyaç kredisi vermektedir. En düşük kredi veren bankalar alt limit 1000 TL olarak belirlemiştir. Daha az miktarlardaki ihtiyaçlarınız için nakit avans ya da taksitli nakit avans ürünlerinden faydalanabilirsiniz.

5-Başvuru Koşulları: Bankalar genel olarak düzenli bir geliriniz olmasını ister. Gelir belgesiz kredi veren bankalar ise genelde sizi teminatlı kredilere yönlendirirler. Bazı bankaları bunların yanında kefil göstermenizi talep eder. Kefilden de kimlik ve gelir belgesi ibrazı isterler. Bugün düzenli bir gelire sahip kefil bulmak kolay değildir. Bunun yanında, kefilsiz kredi veren bankalar da vardır. Örneğin Finansbank ihtiyaç kredisi başvurularında kefil istemez.

Aşağıda bankaların ihtiyaç kredi ürünlerine dair bilgileri bulabilirsiniz. Her banka için kredi vade süreleri, faiz oranları , kredi limitleri, başvuru kanalları ve başvuru koşulları ile varsa diğer ürünlerden ayırt edici özellikler özetlenmiştir.

N Kolay Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

N Kolay Kredi anında kredi veren bankalar arasında olan Aktif Bank’ın ihtiyaç kredisi ürünüdür.

En düşük 3 ay en yüksek 60 ay vadeli kredi kullanılabilir. N Kolay Kredi faiz oranı kredi notuna göre değişiklik gösterir. En yüksek kredi notuna sahip müşteriler için faiz oranı %2,39 olarak uygulanırken, genel hesaplamalarda bu oran %2,89 olarak alınır. En az 2 bin TL, en fazla 30 bin TL kredi kullanabilirsiniz.

Kredi başvurusu yapmak için şubeye gitmeden internet sitesinde yer alan adımları takip etmek yeterli.

Gerekli belgeler arasında, kredi başvuru formu ve sözleşmeler bulunmaktadır. Sözleşmeler kişiye kurye ile gönderilir ve imzalandığı bilgisi bankaya ulaştığında kredi hesaba aktarılır.

Kredi taksit ödemeleri Aktifbank şubelerinin yanı sıra, PTT şube ve PTTmatiklerden, Vakıfbank ATM’leri ile Akbank ATM’lerinden yapılabilmektedir.

Gelir Belgesiz N Kolay Kredi Başvurusu Hakkında Detaylar İçin Ziyaret Edin: https://www.uygunkrediler.org/gelir-belgesiz-n-kolay-kredi-basvurusu-aktif-bank/

Garanti Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Garanti BBVA bireysel ihtiyaç kredisi en düşük vade sayısı 3 aydır. En yüksek vade ise çalışan, emekli ya da kredi getirisi olanlar için 60 ay, şahıs firması ya da firma ortakları geliri ile başvuranlar için ya da ticari amaçlı kullanım için ise 36 aydır. Faiz oranları, vade süresi ve kredi miktarına göre %1,89 ile %2,27 arasında değişmektedir.

Kullanılabilen asgari kredi limiti 1000 TL’dir. Banka maaş müşterileri için üst limit 100 bin TL iken, diğer müşteriler için 25 bin TL, esnaflar için ise 60 bin TL’dir,

Garanti müşterileri aşağıdaki kanallardan başvuru yapabilir.

Garanti şubeleri

Garanti ATMleri

İnternet Bankacılığı

Mobil Bankacılık

İnternet sitesi

444 0 333 İletişim Merkezi

444 0 335 Anında Kredi Hattı

Garanti Facebook sayfası

Başvurunuzu nüfus cüzdanı ile kolayca yapabilirsiniz. Çalışma şeklinize göre ek olarak gelir gösterir belge istenebilir.

Başvurunuz onaylandığında kredinizi şubeye gitmeden internet ya da mobil bankacılık üzerinden kullanmaya başlayabilirsiniz.

Finansbank Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Finansbank ihtiyaç kredileri farklı ihtiyaçlar ve ödeme seçenekleri için çeşitlendirilmiştir.

Vade süresi en düşük 3 en yüksek 60 aydır. Faiz oranları ise kredi çeşidi, miktarı ve vadesine göre değişmekte olup, en düşük %1.59 en yüksek %2.39’dur.

En yüksek kredi limiti 50 bin TL’dir. 35 bin TL üzeri başvurular şubeden yapılabilmektedir.

Başvuru kanalları

İnternet bankacılığı

Cep bankacılığı

İnternet sitesi

Bank müşterileri için 0850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattı

KrediGo mobil uygulama

Başvuru sırasında herhangi bir evrak ya da kefil istenmemektedir.

Banka, standart ihtiyaç kredisinin yanı sıra maaş müşterilerine özel avantajlı ihtiyaç kredisi, 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ve artan taksitli ihtiyaç kredisi ürünlerini sunmaktadır.

Odeabank Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Odeabank Nakit Hazır ile 60 aya varan vade ile kredi çekebilirsiniz. Faiz oranı banka tarafından yapılacak olan notlamanın ardından belirlenmektedir. Örneğin 10 bin TL 36 ay vadeli kredi faiz oranı ortalama %2,44’tür.

Kredi başvurusu şubelerden, internet ya da mobil şubelerden yapılabilmektedir.

Başvuru için nüfus cüzdanı istenmektedir.

Kredi taksit ödemelerini Odeabank İnternet yada mobil şubesi ile çağrı merkezinin yanı sıra belli bir bir ücret karşılığı PTTmatiklerden ve Akbank ATM’lerinden yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi esnek ödeme seçenekleri ile 60 aya kadar vadeli kredi vermektedir. Faiz oranı %1,80’den başlamaktadır.

1000 TL ile 100 bin TL arası ihtiyaçlarını için kredi verilebilmektedir.

Kredi başvurusu şubelerden, ATMlerden, internet sitesinden, mobil ve internet bankacılığı kullanılarak ya da çağrı merkezinden yapılabilir.

Başvuru sırasında kefil ve maddi teminat istenmektedir. Başvuru formu, kimlik, gelir belgesi ile gerekli hallerde ek belgeler istenmektedir.

Denizbank Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Denizbank ihtiyaç kredisi ile 60 aya varan vadelerle kredinizi kullanabilirsiniz. Kredi faiz oranı %1,99’dan başlamaktadır. Banka müşterileri ise MobilDeniz mobil uygulamasını indirerek bankanın sunduğu en uygun kredi olanağından yararlanabilir. MobilDeniz üzerinden yapılan başvurularda faiz oranı %1,89 olarak uygulanmaktadır.

Kredi üst limit 55 bin TL olarak belirlenmiştir.

Başvuru internet ve mobil bankacılık yolu ile yapılmaktadır. Başvuru yapmak için T.C. kimlik numaranız ve cep telefonu numaranızı kullanmak yeterlidir.

Enpara.com Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Finansbank’ın ürünü olan Enpara.com ihtiyaç kredisini 1 aydan 60 aya kadar taksitlendirebilmektedir. Faiz oranı vade süresine göre değişmekte olup en düşük %1,79 en yüksek %1,95’tir.

İhtiyaç kredisi limitleri, en düşük 1.000 TL en yüksek 60.000 TL’dir. Kredi tahsis ücreti alınmamaktadır.

Enpara.com müşterileri başvurularını internet ya da cep şubesinden, müşteri olmayanlar ise internet sitesi üzerinden yapabilir. Başvuru esnasında belge ya da kefil istenmez. Kredi başvurusu en geç 8 iş saati içinde değerlendirilir. Başvurunuz olumlu sonuçlanırsa, enpara.com müşterileri internet ya da cep şubesinden kredi ödeme planını ve sözleşmeyi onaylayarak parayı hemen kullanabilir. Henüz müşteri olmayanlar ise kredinin onaylanmasının ardından enpara.com müşterisi yapılmak üzere banka yetkilileri tarafından ziyaret edilir.

İş Bankası Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

İş Bankası ihtiyaç kredisi 60 aya varan vadelerle ve esnek ödeme planları ile kullanabilirsiniz. Kredi faiz oranı en düşük %2,20 en yüksek %2,70 olarak uygulanmaktadır. En düşük kredi tutarı 3 bin TL olup en yüksek miktar ise belirtilmemiştir.

Başvurular aşağıdaki kanallardan yapılabilir.

İşCep

İnternet Şubesi

İnternet sitesi

Bankamatik

Telefon şubesi

SMS: Aralarında boşluk bırakarak NAKİT, TC Kimlik no, Kredi tutarı, aylık gelir bilgilerinizi 4402’ye göndermeniz yeterlidir.

Başvuru için kefil istenebilmektedir. Başvuru formu, müşteri ve kefilin kimlik belgesi ve fotokopisi ile gelir belgeleri istenmektedir.

Kredi ödemelerinizi isterseniz eşit taksitle isterseniz bütçenize uygun esnek seçeneklerle yapabilirsiniz.

Halkbank Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Halkbank ihtiyaç kredisi 60 ay vadeli ve bütçenize göre esnek ödemeli olarak kullanılabilir. Kredi aylık faiz oranı yüzde 2,12’dir. Kredi limitleri belirtilmemiştir.

Başvuru Halkbank şubelerinden yapılabilmektedir. Başvuru için müşteri ve kefilden kimlik ve gelir belgesi istenmektedir.

Kredi ödemelerinizi artan, azalan, eşit ya da serbest taksitlerle esnek bir şekilde yapabilirsiniz.

ING Bank Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

ING ihtiyaç kredisi 3 aydan 60 aya varan vade ile çekilebilmektedir. Kredi notu 1850 ve üzerinde olan müşteriler en düşük faiz oranı olan %1,74’ten yararlanabilmektedir. Başvuru yapmadan önce, ING’den kredi notu sorgulama yaparak bu orandan yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Aksi halde faiz oranı %2,09’dan başlamaktadır. 5 bin TL ve altındaki mini krediler için faiz oranı ise %1,99’dan başlamaktadır.

Başvuru için internet sitesi, internet ve mobil bankacılık kullanılabilir. Banka müşterisi olmayanlar da şubeye gitmeden evraklarını kurye aracılığı ile göndererek krediden yararlanabilir.

Başvuru için nüfus cüzdanı ve gelir belgesi istenmektedir. ING ihtiyaç kredisi, kredi puanı iyi olan müşterilere sunulmaktadır ve kara listede olanlara kredi veren bankalar tarafından verilen ürünler arasında değildir.

TEB Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

TEB İhtiyaç Kredisi 3 aydan 60 aya varan vadelerle kullanılabilmektedir. Aylık faiz oranı %3,30’dur. 60 ay vade ile pratik kredi için faiz oranı ise %2,89’dur.

Başvurular şubelerden yapılmaktadır. Başvuru için kimlik ve gelir gösterir belge gereklidir. Banka gerekli gördüğünde kefil ve ek belge isteyebilir.

Öte yandan TEB’in bir ürünü olan CEBTETEB ihtiyaç kredisi şubeye gitmeden hızlıca ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanızı sağlar. 40 bin TL’ye kadar olan ihtiyaçlarınız için 3-60 ay vadeli kredinize internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Uygulanan en düşük faiz oranı %1,59 en yüksek faiz oranı ise %1,89’dur. Kredi tahsis ücreti alınmamaktadır.

PTT Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Kredi çekmek isteyen PTT maaş müşterileri, anlaşmalı bankaların en uygun ihtiyaç kredisi seçeneklerinden birine başvurabilir. Ödemeler PTT şubelerinden yapılırken, kredi ile ilgili herhangi bir itiraz ya da değişiklik için ilgili bankaya başvurulmalıdır. Ayrıca, alınan masraflar banka tarafından talep edilmektedir ve PTT ile ilgisi yoktur.

PTT genel olarak emeklilere kredi veren bankalar ile anlaşmalıdır. Başvuru yapmak için PTT şubelerinde ilgili bankanın başvuru formunu doldurmanız, kimliğinizle birlikte şahsen gelmeniz gerekir. Vekaletname kabul edilmez.

PTT’nin anlaşmalı olduğu bankalar ve ürünleri hakkında aşağıda özet bilgi bulabilirsiniz.

Aktif Bank N Kolay Emekli Kredisi

Emekli maaşını PTT’den alan müşteriler yararlanabilir. Vade süresi 3-60 ay arasında değişmektedir. Kredi alt limiti 1.250 TL, üst limiti ise 60 bin TL’dir. Kredi faiz oranı ise %2,75. 80 yaşını geçmiş kişiler kredi başvurusu yapamaz.

Aktif Bank N Kolay İhtiyaç Kredisi

Tüm PTT müşterileri 1.250 TL ile 15 bin TL arasındaki ihtiyaçlarını 3-60 ay taksitlerle geri ödemek üzere %3,09 faiz oranı ile kredi çekebilir. Başvuru için yaş sınırı 80’dir.

Deniz Bank Her Derde Deva İhtiyaç Kredisi

Emekli maaşını PTT’de alanlar, Denizbank’ın 60 aya kadar vadeli kredisinden yararlanabilir. Faiz oranları %2,74 ile %3,09 arasında değişmektedir. Kredi alt limiti 2 bin TL, üst limiti ise 30 bin TL’dir. Kredi başvurusu yapabilmek için yaş sınırı 80’dir.

ING Kredi Postam

ING Kredi Postam’dan maaşını PTT’den alan emekliler yararlanabilir. 60 aya kadar vadeli ödeme imkanı sunan bankanın faiz oranları %2,39 ile %2,69 arasında değişmektedir. Kullanılabilen en düşük kredi miktarı 1.000 TL, en yüksek kredi miktarı ise 45 bin TL’dir. 75 yaşını aşmış kişiler krediye başvuru yapamaz.

TEB Jet Kredi

PTT emekli maaşı müşterileri, TEB’den en düşük 2 bin 500 TL en yüksek 40 bin TL olmak üzere 3-60 ay vadeli kredi kullanabilir. Faiz oranları, kredi tutarı ve vade sayısına bağlı olarak %2,24- %2,72 arasında belirlenir. TEB, PTT müşterilerinden kredi tahsis ücreti ödemez. Krediye 70 yaş ve altındaki emekliler başvurabilir.

Burgan Bank PTT İhtiyaç Kredisi

Burgan Bank maaşı PTT’ye yatan emeklilere özel 60 aya kadar vadeli kredi sunmaktadır. Uygulanan en düşük faiz oranı %2,42, en yüksek faiz oranı ise %2,89’dur. Kullanılabilir kredi 3 bin TL ile 55 bin TL arasında değişmektedir. Kredi kullanımı için yaş sınırı 73 olarak belirlenmiştir.

Şekerbank Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Şekerbank müşterileri ihtiyaç duydukları nakit için 3-60 ay vadeli kredi çekebilir. Kredi faiz oranları en düşük %2,47 en yüksek ise %2,52’dir.

Başvurular aşağıdaki kanallardan yapılabilir.

0850 222 78 78 numaralı çağrı merkezinden

1953 numaralı hatta SMS atarak,

Şekerbank Şubelerinden

Vakıfbank Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

3-60 ay vadelerle kullanılabilen Vakıfbank ihtiyaç kredisi faiz oranı %1,78’dir. Taksitli ihtiyaç kredisi faiz oranı ise %2,09’dur. Kullanılabilen kredi limitleri 3 bin TL ile 90 bin TL arasındadır.

Başvuru şubelerden ya da internet üzerinden yapılabilmektedir.

Başvuru için nüfus cüzdanı ya da ehliyet aslı ve fotokopisi gerekmektedir. Banka gerek gördüğü durumlarda ek belge de isteyebilir.

Krediyi düzenli geliri olan ve finansal geçmiş olumlu kişiler kullanabilmektedir. Teminat karşılığı kullandırılmaktadır. Ödeme planı bütçenize göre esnek olarak ayarlanabilmektedir.

BankPozitif Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

BankPozitif kurumlara butik bankacılık hizmeti sunmaktadır. Bunun yanında banka bireysel olarak sunduğu ihtiyaç finansmanı 36 aya kadar taksitlendirmektedir. En düşük kar oranı %2,60 en yüksek oran ise %3,30’dur.

Akbank Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Akbank Direkt ile 1.000 TL ile 50.000 TL arasındaki ihtiyaçlarınız için 60 aya varan vadelerle kredi çekebilirsiniz. Akbank ihtiyaç kredisi faiz oranları %2,09 ile %2,24 arasında değişmektedir. Kredi tahsis oranı binde 5,25’tir.

Başvurunuzu şubeden, internet üzerinden, internet şubesinden ya da Akbank Direkt Mobil uygulamadan yapabilirsiniz.

Kuveyt Türk Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Kuveyt Türk katılım bankası olduğu için kredi ürünü yerine finansman ürünü sunmaktadır. İhtiyaç finansmanı üç ayrı kalemde sağlanmaktadır. Hac/Umre ve seyahat finansmanı için maksimum vade süresi 60 ay iken eğitim finansmanı için bu süre 48 aydır. Kar oranı %1,96 olarak belirlenmiştir.

Kredi limitleri belirtilmemiştir. Kredi tahsis ücreti binde 5,25 olarak uygulanmaktadır.

Başvuru şubelerden ve ATM’lerden yapılabilmektedir.

Fibabanka Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

Fibabanka ihtiyaç kredisi, en düşük 3 ay en yüksek 60 ay taksit sunulmaktadır. Kredi faiz oranı %1,55 ile %1,95 arasında değişmektedir. En düşük kredi limiti 1.000 TL iken en yüksek miktar ise 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Fibabanka en düşük kredi veren bankalar arasında yer almaktadır.

Başvuru bankanın internet sitesi üzerinden, TC kimlik numarası, cep telefonu ve doğum tarihi girilerek yapılabilmektedir.

ICBC Bank Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

ICBC bireysel ihtiyaç kredisi yani Hesaplı Kredi 60 aya varan vadelerle sunulmaktadır. Ödeme başvuru sahibinin bütçesine göre esnek bir şekilde planlanabilmektedir. Faiz oranı %2,65’tir.

Başvuru internet sitesi, mobil ya da şubelerden yapılabilmektedir.

Başvuru için başvuru sahibinin ve varsa kefilin kimlik fotokopisi ile gelir belgesi gerekmektedir.

HSBC Bank Kredi Başvurusu ve Faiz Oranları

HSBC ihtiyaç kredileri Premier ve Advance İhtiyaç Kredisi ve normal ihtiyaç kredisi olmak üzere çeşitlendirilmiştir. Vade süreleri asgari 6 ay azami 60 ay olarak belirlenmiştir. Premier ve Advace müşteriler için faiz oranları %1,75 ile %1,88 arasında değişmektedir. Diğer müşteriler için ise %1,89 ile %2,02 arasında değişmektedir.

Kullanılabilir maksimum kredi limiti 40 bin TL’dir.

Başvurular internet sitesi, internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden yapılabilmektedir.

En Uygun İhtiyaç Kredisi Veren Bankalar

Yukarıda bahsedildiği gibi en uygun kredi seçenekleri bütçeden bütçeye değişebilmektedir. Başvuru koşulları, ödeme seçenekleri, kredi limitleri gibi değişkenler düşünüldüğünde en düşük faiz oranı her zaman en uygun kredi anlamına gelmez. Örneğin, ihtiyacınız 50 bin TL’nin üzerinde ise faiz oranı konusunda en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar olan Fibabank ve Finansbank gereksiniminize yanıt vermez. Ya da 2 bin TL gibi düşük miktarda kredi çekmek istiyorsanız, İş Bankası, Vakıfbank gibi bazı banka seçeneklerini elemek zorunda kalırsınız.

Aşağıda yer alan tabloda, en uygun ihtiyaç kredisi veren bankaların faiz oranları ile kredi limitleri, en düşük faiz oranlarına göre sıralanmıştır. Verilen rakamlar bankaların kurumsal sayfalarından alınmış olup, bilgi amaçlı olarak sizin için özetlenmiştir.