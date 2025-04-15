En çok siber saldırı ABD ve Hollanda'dan





STM'nin kendi Honeypot sensörleri (Bal küpü-tuzak sunucular) tarafından elde edilen veriler, dünya genelinde en çok siber saldırı toplanan ülkeleri de ortaya koydu. Ocak-Şubat-Mart 2025 ayları boyunca en çok siber saldırı, yüzde 26 ile ABD'den olurken, yüzde 15 ile Hollanda ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla, Hindistan, Çin, Tayvan, Fransa, Japonya, İngiltere, BAE ve Kenya takip etti.