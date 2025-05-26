Faiz arttı üretim düştü sanayi duruyor

Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Mayıs 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 26 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Ekonomide ortodoks depremi
Ekonomi politikasında 2 yıl önce yaşanan keskin makas değişimi, Türkiye'yi yüksek faiz sarmalına çekti. İş dünyasının bir numaralı sorunu haline gelen yüksek faiz yükü ve finansman sıkıntısı nedeniyle üretim düştü, sanayide çarklar durmaya başladı. Yüksek faize dayalı ortodoks para politikası, enflasyonla mücadelede istenilen sonucu vermek bir yana ekonominin önünü kesti.
Yenikapı'da kupa coşkusu
Süper Lig’de üst üste 3. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, Yenikapı’da düzenlenen büyük bir törenle kupasına kavuştu. Yıldız isimlerin konserleriyle başlayan coşku, şampiyonluk kupasının havaya kaldırılmasıyla tavan yaptı.