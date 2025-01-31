Gazze halkı Şehit Komutan Muhammed Deif için kıyamda

Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Şehit Muhammed Deif ve diğer komutanlar için Gazze'de gıyabi cenaze namazı kılındı.
İşgalci İsrail'in saldırılarında ağır hasar gören Gazze'deki Büyük Ömer Camisi'nde cuma namazı eda edildi.
Cuma namazına müteakiben şehit olan Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif ve diğer Kassam komutanları için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Muhammed Deif, işgalci İsrail'e karşı 7 Ekim 2023'te başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu'nun mimarı ve başkomutanıydı.
Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, dün yaptığı konuşmada Muhammed Deif ve beraberindeki komutanların şehit olduğunu duyurmuştu.