Çöpten tek tek çıkarıyor: Ateşle buluşturup dünyanın her yerine gönderiyor

Karaahmetoğlu, geri dönüşüm cam kullanmasının hem ekonomik olarak kendisine hem de doğaya katkı sunduğuna işaret ederek, atık camın eritilmesi, birbiriyle kaynaşması, yeniden şekillendirilerek soğutulması aşamalarının titizlik istediğini, aksi taktirde objelerin dayanıksız olacağını dile getirdi.





İnsanların bilinçsiz şekilde cam şişeyi geri dönüşüm kutularına değil de yollara, deniz kenarına, kaya diplerine, boş arazilere atmasının üzücü olduğunu vurgulayan Karaahmetoğlu, sanatı açısından bakıldığında ise ham madde temin etmede sıkıntı yaşamadığını söyledi.