ASGARİ ÜCRET ARA ZAM SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Asgari ücrete temmuz ayında ara zam gelecek mi, ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücret ve emekli maaşlarına zam konusu kamuoyunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 21 maddelik yeni kanun teklifi, ara zam beklentilerini yeniden alevlendirdi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklif kapsamında asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik atılabilecek adımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…
Ekonomi gündemini yakından takip eden milyonlarca emekli ve çalışan, temmuz ayında yapılacak olası zam düzenlemelerine odaklandı. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 21 maddelik yeni yasa teklifi, “Ara zam gelecek mi?” sorularını bir kez daha gündeme taşıdı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yaptığı açıklamalar, temmuz ayında emekli ve asgari ücretli için yeni gelişmelerin işareti olabilir. Gözler şimdi hükümetin vereceği kararda…
ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİYE ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrete, emeklilere zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Güler, şu yanıtı verdi:
Temmuzun başında TÜİK verileri ortaya çıkacak, hem memur hem emekli hem Bağ-Kur, SGK... Bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim Maliye Bakanımız, Çalışma Bakanımız, Cevdet Yılmaz Bey’in başkanlığında geçmiş yıllarda olduğu gibi bir toplantı ile birlikte bunlar değerlendirilecektir.
Şimdi ben kendiliğimden bir çalışma yapıldığını söylememin veya olup olmayacağını söylememin bir doğruluk payı olmayacak. Zamanı geldiğinde bunlar değerlendirilecektir.
TÜİK ORANLARI AÇIKLADI
TÜİK ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaştı. İşte açıklanan rakamlar şu şekilde;
Ocak ayı aylık enflasyon farkı yüzde 5,03.
Şubat ayı enflasyon farkı yüzde 2,27.
Mart ayı enflasyon farkı yüzde 2,46.
Nisan ayı enflasyon farkı yüzde 3,00.
Mayıs ayı enflasyon farkı 1,53.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
TÜİK tarafından 5 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, toplu sözleşme sonrası duyurulan aylık enflasyon rakamlarının toplamı 14,29 oldu. Bunun neticesinde 5 aylık farka göre SSK ve Bağ-Kur'lunun alacağı yeni emekli zammı da netleşmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için açıklanan veriler neticesinde şimdiden yüzde 15,10'luk zam farklı oluştu. Ancak emekli zammının netleşmesi için haziran ayı verisi de gerekli.
Peki, 14.469 TL ve üstü alan SSK ile Bağ-Kur emeklisi, TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık fark ile tahminen ne kadar yeni emekli maaşı alacak?
TAHMİNİ YENİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLANDI
TÜİK tarafından açıklanan 2025 Temmuz ayı verisi ile birlikte yeni emekli zammı netleşmeye başladı. Bu doğrultuda 5 aylık veri ile tahmini yeni emekli maaşı hesaplanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 5 aylık veri ile tahmini emekli maaşı şu şekilde;
Mevcut Maaş: 14.469 TL. Yeni Maaş: 16.646 TL.
Mevcut Maaş: 15.000 TL. Yeni Maaş: 17.265 TL.
Mevcut Maaş: 15.500 TL. Yeni Maaş: 17.991 TL.
Mevcut Maaş: 16.000 TL. Yeni Maaş: 18.717 TL.
Mevcut Maaş: 16.500 TL. Yeni Maaş: 19.443 TL.
Mevcut Maaş: 17.000 TL. Yeni Maaş: 20.169 TL.
Mevcut Maaş: 17.500 TL. Yeni Maaş: 20.895 TL.
Mevcut Maaş: 18.000 TL. Yeni Maaş: 21.621 TL.
Mevcut Maaş: 18.500 TL. Yeni Maaş: 22.347 TL.
Mevcut Maaş: 19.000 TL. Yeni Maaş: 23.073 TL.
Mevcut Maaş: 20.000 TL. Yeni Maaş: 23.936 TL.
Mevcut Maaş: 21.000 TL. Yeni Maaş: 25.271 TL.
Mevcut Maaş: 22.000 TL. Yeni Maaş: 26.606 TL
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.