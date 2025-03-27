Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağının duyurulmasından sonra birçok kullanıcı Borsa İstanbul'un kapalı olacağı günleri araştırıyor. Bayramda borsa açık mı? Ramazan Bayramı'nda sonra borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da resmi tatil dönemlerinde işlemlere ara verecek. Özellikle bayram tatillerinde yatırımcıların işlem yapamayacağı belirtiliyor.

1 /3 BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? Borsa İstanbul resmi tatil günleri boyunca kapalı olacak. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’un resmi tatillerde ve hafta sonlarında işlem yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart (Pazar), 31 Mart (Pazartesi) ve 1 Nisan (Salı) tarihlerinde olacak ve Borsa İstanbul bayram günlerinde kapalı olacak. Arefe günü ise Borsa İstanbul’da işlemler yarım gün yapılacak.



2 /3 BORSA BAYRAMDAN SONRA NE ZAMAN AÇILACAK? Borsa resmi tatilin bittiği günün ertesi açık olacak. Yatırımcılar 2 Nisan 2025 saat 10:00'da borsanın açılması ile birlikte işlem yapabilecek.