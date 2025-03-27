Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağının duyurulmasından sonra birçok kullanıcı Borsa İstanbul'un kapalı olacağı günleri araştırıyor. Bayramda borsa açık mı? Ramazan Bayramı'nda sonra borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da resmi tatil dönemlerinde işlemlere ara verecek. Özellikle bayram tatillerinde yatırımcıların işlem yapamayacağı belirtiliyor.
BAYRAMDA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?
Borsa İstanbul resmi tatil günleri boyunca kapalı olacak. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’un resmi tatillerde ve hafta sonlarında işlem yapıp yapamayacaklarını merak ediyor.
Ramazan Bayramı 2025 yılında 30 Mart (Pazar), 31 Mart (Pazartesi) ve 1 Nisan (Salı) tarihlerinde olacak ve Borsa İstanbul bayram günlerinde kapalı olacak. Arefe günü ise Borsa İstanbul’da işlemler yarım gün yapılacak.
BORSA BAYRAMDAN SONRA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa resmi tatilin bittiği günün ertesi açık olacak. Yatırımcılar 2 Nisan 2025 saat 10:00'da borsanın açılması ile birlikte işlem yapabilecek.
BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ
1 Ocak 2025, Çarşamba: Yeni Yıl Tatili – Borsa İstanbul kapalı olacak.
29 Mart 2025, Cumartesi: Ramazan Bayramı Arefesi – Borsa İstanbul kapalı olacak.
30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı: Ramazan Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.
23 Nisan 2025, Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.
1 Mayıs 2025, Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü – Borsa İstanbul kapalı olacak.
19 Mayıs 2025, Pazartesi: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.
5 Haziran 2025, Perşembe: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) – Borsa İstanbul saat 13:00’e kadar açık, ardından kapalı olacak.
6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi: Kurban Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.
15 Temmuz 2025, Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Borsa İstanbul kapalı olacak.
30 Ağustos 2025, Cumartesi: Zafer Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.
28 Ekim 2025, Salı: Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) – Borsa İstanbul saat 13:00’e kadar açık, ardından kapalı olacak.
29 Ekim 2025, Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.