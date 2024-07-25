Elias Jelert, Danimarka futbolunun gelecek vaat eden genç yeteneklerinden biridir. Hızlı yükselişiyle dikkat çeken Jelert, henüz genç yaşına rağmen birçok önemli kulüpte forma giymiştir. Sağ bek oyuncusu olan Elias Jelert, Galatasaray'a transfer oldu. Peki, Elias Jelert kimdir, nerelidir ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte Elias Jelert’in hayatı ve futbol kariyeri.

1 / 6 Elias Jelert, Danimarka futbolunun yetiştirdiği yetenekli oyunculardan biridir. Hızlı ve çabuk hareket edebilme özelliğiyle dikkat çeken Jelert, genellikle kanat veya forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. 2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol atarken takımına 6 asistlik katkı sağladı.

2 / 6 Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olarak gösterilen Jelert'in Kopenhag ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyordu. Peki eki, Elias Jelert kimdir, nerelidir ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte Elias Jelert’in kariyeri.

3 / 6 Elias Jelert kimdir, nereli, kaç yaşında? Elias Jelert Kristensen, 12 Haziran 2003 tarihinde Virum- Danimarka'da doğdu. Danimarka Superliga kulübü Kopenhag ve Danimarka milli takımında sağ bek olarak oynayan Danimarkalı profesyonel futbolcudur. Futbola 2008 yılında Virum-Sorgenfri Boldklub altyapısında başlayan Jelert, 2014 yılında Kopenhag altyapısına geçti. Kulüple ilk profesyonel sözleşmesini 11 Ağustos 2021 tarihinde imzaladı. Kopenhag formasıyla ilk profesyonel maçına 17 Ekim 2021'de SønderjyskE ile 1-1 berabere kaldıkları Danimarka Süper Ligi karşılaşmasında çıktı.



4 / 6 24 Mayıs 2022'de Jelert, kendisini 2026 yılına kadar Kopenhag'da tutacak dört yıllık bir sözleşme uzatması imzaladı.

5 / 6 Jelert, kulüp için ilk profesyonel golünü 12 Mart 2023 tarihinde Horsens'e karşı kazanılan 4-1'lik lig zaferinin 95. dakikasında attı.