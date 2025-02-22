Emlak Konut kredi ödeme tablosu şekillendi: 0.99 faizli azalan konut kredisi hesaplama ekranı

Emlak Konut GYO, konut sahibi olmak isteyenler için "Kazançlı Yatırım Kampanyası" başlattı. Kampanya kapsamında 25 farklı projede toplam 4.500 bağımsız bölüm, 3 farklı ödeme modeliyle satışa sunuluyor. Kampanyanın en dikkat çeken özelliği peşinatsız ve azalan taksitlerle ödeme imkanı sunması oldu. Konut kredisi kullanacaklar için 6 milyon TL'lik krediye yönelik örnek ödeme planı da açıklandı.

1 /9 Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, başlatılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında detayları paylaştı. Kampanya kapsamında 25 projede toplam 4.500 bağımsız bölüm satışa sunulurken, üç farklı ödeme modeli ile alıcılara esnek ödeme imkanları sağlanıyor.

2 /9 Emlak Konut’tan Kazançlı Yatırım Kampanyası! Başvurular 23 Mart’a Kadar Sürecek Emlak Konut GYO tarafından duyurulan "Kazançlı Yatırım Kampanyası", konut sahibi olmak isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Özellikle orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanya kapsamında, 25 projede toplam 4.500 bağımsız bölüm uygun ödeme koşullarıyla satışa sunuluyor.

3 /9 Başvurular 23 Mart’a Kadar Devam Edecek 23 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında konut fiyatları 5 milyon 650 bin TL’den başlıyor. Kampanyaya dair konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, yıl içerisinde farklı kampanyalar düzenlemeyi planladıklarını ve konutların "ilk gelen alır" prensibiyle satışa sunulduğunu vurguladı.

4 /9 3 Farklı Ödeme Modeli ile Konut Sahibi Olma Fırsatı Emlak Konut, farklı bütçelere uygun üç ödeme modeli sunarak alıcıların konut finansmanına erişimini kolaylaştırıyor. 1. Azalan Taksit Modeli 🔹 Peşinatsız konut sahibi olma imkanı sunuluyor. 🔹 %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme planı oluşturuluyor. 🔹 Ödeme süreci boyunca taksitler her ay azalacak şekilde düzenleniyor.

5 /9 2. 12 Ay Taksit Ödemesiz Model 🔹 İlk 12 ay taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor. 🔹 Alıcılar, ev sahibi olurken ilk yıl ödeme yapmadan %12 oranında kazanç elde edebiliyor. 🔹 %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme imkanı sunuluyor.

6 /9 3. Leasing Destekli Finansman Modeli 🔹 Peşinat ödemeden veya belirlenen peşinat tutarıyla konut bedelinin tamamı için finansman desteği sağlanıyor. 🔹 %1,89 faiz oranı ile 120 aya kadar vade imkanı sunuluyor. 🔹 Uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleri ile bütçeye uygun plan oluşturulabiliyor.

7 /9 6 Milyon TL İçin Örnek Ödeme Planları Kampanya kapsamında 6 milyon TL konut kredisi için ödeme planları şu şekilde belirlendi: 🔹 Azalan Taksit Modeli: Faiz Oranı: %0,99 Vade: 60 ay İlk ve Son Taksit: 159.400 TL - 100.990 TL Toplam Geri Ödeme: 7.986.188 TL

8 /9 🔹 12 Ay Taksit Ödemesiz Model: Faiz Oranı: %1,29 Vade: 60 ay Taksit Tutarı: 103.313 TL Toplam Geri Ödeme: 6.198.803 TL