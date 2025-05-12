Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı yatan iller için araştırma başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz gün yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara geçtiğini açıkladı. Şimdi ise gözler Mayıs ayı evde bakım maaşına çevrildi. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?