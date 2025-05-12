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EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS ÖDEMESİ 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? İşte ödemenin yatırıldığı iller...

EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS ÖDEMESİ 2025: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak? İşte ödemenin yatırıldığı iller...

Tuğba Güner
11:5812/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Evde bakım maaşı yatan iller araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan destek ödemeleri, bu ay da yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılan zamla birlikte artan maaşlar, ihtiyaç sahibi kişilerin bütçelerine önemli katkı sağlıyor. Peki, evde bakım maaşı mayıs ayında hangi illerde hesaplara geçti? İşte Mayıs ayı Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı yatan iller için araştırma başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz gün yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara geçtiğini açıkladı. Şimdi ise gözler Mayıs ayı evde bakım maaşına çevrildi. Peki, Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?

MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?


Mayıs ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Ancak evde bakım maaşı Mayıs ayı ödemeleri henüz yatırılmadı.

2025 MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı ödemeleri ayın 15’i ile 31’i arasında ödeniyor. Bu durumda Mayıs ayı evde bakım destek ödemesi 15'inden sonra yatması bekleniyor.


GÜNCEL EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?


2025 yılı ocak-temmuz dönemi için evde bakım maaşı, 9 bin 77 liradan 10 bin 125 liraya çıkarıldı.

E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA


e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.


EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA


Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?


Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

Gelir kriterlerinin uygun olması,

Bakıma muhtaçlık kriteri,

Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.




Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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#Aile Ve Sosyal Hizmet Bakanlığı
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