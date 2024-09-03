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Filip Kostic kimdir?

15:32 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
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Filip Kostic kimdir?

Filip Kostić, Sırp asıllı bir futbolcudur. 1 Kasım 1992 tarihinde Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde doğmuştur. Futbol kariyerine Sırbistan'da başlamış olup, sonrasında Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymiştir. İşte Filip Kostic'in hayatı, biyografisi futbol kariyeri.

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Filip Kostic, Sırbistan'ın yetenekli futbolcularından biridir. 1 Kasım 1992'de Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde doğmuştur. Yani şu an 31 yaşındadır. Sol kanat mevkiinde oynayan Kostic, hız, dayanıklılık ve özellikle kanattan yaptığı etkili ortalarla tanınır.

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Kostic, kariyerine Sırbistan'ın Radnički Kragujevac takımında başladı. Daha sonra Hollanda'nın Groningen takımına transfer olarak Avrupa'daki ilk deneyimini yaşadı. Ancak asıl dikkatleri üzerine çektiği takım, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı oldu. Frankfurt'ta gösterdiği başarılı performansla UEFA Avrupa Ligi zaferine önemli katkılar sağladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bu başarısıyla büyük kulüplerin dikkatini çeken Kostic, 2022 yılında İtalya'nın köklü takımlarından Juventus'a transfer oldu.

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Filip Kostic'in Kariyeri

Filip Kostic, profesyonel kariyerine 2010 yılında Sırbistan'ın Radnički Kragujevac takımında başlamıştır. Buradaki performansıyla dikkat çeken Kostic, 2012 yılında Hollanda'nın Groningen takımına transfer olmuştur. Groningen'de gösterdiği başarılı performansın ardından 2014 yılında Almanya'nın Stuttgart takımına geçmiştir.

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2016 yılında Hamburg'a transfer olan Kostić, burada iki sezon forma giymiştir. 2018 yılında Eintracht Frankfurt'a kiralık olarak transfer olmuş, ardından bonservisi alınarak burada kalıcı olmuştur.

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Kostic, Frankfurt'ta gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmiş ve 2022 yılında İtalya'nın Juventus takımına transfer olmuştur.

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Filip Kostic'in Oynadığı Takımlar

Radnički Kragujevac (2010-2012)

Groningen (2012-2014)

Stuttgart (2014-2016)

Hamburg (2016-2018)

Eintracht Frankfurt (2018-2022)

Juventus (2022- )

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Kostic, özellikle sol kanatta gösterdiği performansla tanınmakta ve hız, dribbling yeteneği ile bilinen bir oyuncudur. Aynı zamanda Sırbistan milli takımının da önemli oyuncularından biridir.

#Filip Kostic
#Filip Kostic kariyeri
#Filip Kostic Galatasaray
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