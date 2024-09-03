Kostic, kariyerine Sırbistan'ın Radnički Kragujevac takımında başladı. Daha sonra Hollanda'nın Groningen takımına transfer olarak Avrupa'daki ilk deneyimini yaşadı. Ancak asıl dikkatleri üzerine çektiği takım, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı oldu. Frankfurt'ta gösterdiği başarılı performansla UEFA Avrupa Ligi zaferine önemli katkılar sağladı ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. Bu başarısıyla büyük kulüplerin dikkatini çeken Kostic, 2022 yılında İtalya'nın köklü takımlarından Juventus'a transfer oldu.