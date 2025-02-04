"Sivas ve Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye genelinde etkili olması beklenen soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, "5 Şubat’ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı bekleniyor. Peki, valiliklerden resmi tatil açıklaması geldi mi?

1 /7 "Sivas ve Afyonkarahisar'da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Afyonkarahisar ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.

2 /7 METEOROLOJİ UYARDI Meteoroloji, Sibirya'dan gelen ve yurt genelinde etkili olması beklenen soğuk havayla birlikte kar uyarısında bulundu. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğine dikkat çekilerek 19 kent için uyarı yapıldı.

3 /7 19 İLE SARI KODLA KAR YAĞIŞI UYARISI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde beklenen kuvvetli kar yağışı için uyarıda bulundu. İlgili bölgelerde buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

4 /7 Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışları, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.

5 /7 Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.

6 /7 Buzlanmaya bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.