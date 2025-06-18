Tarım Kredi Kooperatif Market aralık ayına özel yeni indirimli ürünler listesi merak konusu. Tarım Kredi marketlerinde büyük indirim başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından marketler 'enflasyonla mücadele' kampanyasına ardı ardına fiyat güncellemesi geliyor. Tarım Kredi Kooperatif marketleri, birçok üründe yüzde 50'ye varan indirime gitti. Et, peynir, tavuk, ton balığı, tereyağ ve çay gibi birçok temel ihtiyaç ürününe haziran ayına özel indirimler yapıldı. Peki Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde? İşte, Tarım Kredi 18-23 Haziran indirim kataloğu ve fiyat listesi.