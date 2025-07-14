Taşıt kredisi faiz oranları Temmuz 2025 itibarıyla değişti. Araba sahibi olmak isteyenler kredi faiz oranlarını araştırıyor. Taşıt kredisi çekenler için bankaların 24 ay vadeli faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları belli oldu. Elektrik araç taşıt kredi limiti ne kadar oldu, vade sınırı kaç? İşte Ziraat, Garanti, VakıfBank ve diğer bankaların ödeme planları...
Faizdeki değişikliklerle birlikte piyasada tüm kredi türlerinde faiz oranları yükselişe geçti. Merkez Bankası haziran ayında politika faizini %46 seviyesinde sabit tuttu. Faizlerdeki artış en çok da taşıt kredilerine yansıdı.
Taşıt kredisinde yeni hesaplama
Araç sahibi olmayı planlayanlar için taşıt kredisi seçenekleri, faiz oranları ve geri ödeme şartları oldukça önemli hale geldi.
Akbank
Faiz Oranı: %3,25
Aylık Taksit: 21.818,55 TL
Toplam Ödeme: 787.767 TL
Kuveyt Türk
Kâr Payı Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 21.625,84 TL
Toplam Ödeme: 780.830 TL
Vakıf Katılım
3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,35
Aylık Taksit: 22.206,28 TL
Toplam Ödeme: 801.426 TL
Dünya Katılım
Kâr Payı Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 22.597,03 TL
Toplam Ödeme: 815.793 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %3,70
Aylık Taksit: 23.586,82 TL
Toplam Ödeme: 851.125 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 23.947,55 TL
Toplam Ödeme: 864.111 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 24.148,95 TL
Toplam Ödeme: 871.362 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Ödeme: 893.262 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 23.149,07 TL
Toplam Ödeme: 835.366 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %4,00
Aylık Taksit: 24.798,08 TL
Toplam Ödeme: 894.730 TL
Ziraat Katılım
Kâr Payı Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 25.992,24 TL
Toplam Ödeme: 937.720 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 28.101,55 TL
Toplam Ödeme: 1.013.655 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 29.395,74 TL
Toplam Ödeme: 1.060.246 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %5,30
Aylık Taksit: 30.313,61 TL
Toplam Ödeme: 1.093.289 TL
ICBC Bank Turkey
Faiz Oranı: %6,00
Aylık Taksit: 33.438,58 TL
Toplam Ödeme: 1.205.788 TL