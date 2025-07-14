Taşıt kredisi faiz oranları Temmuz 2025 itibarıyla değişti. Araba sahibi olmak isteyenler kredi faiz oranlarını araştırıyor. Taşıt kredisi çekenler için bankaların 24 ay vadeli faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları belli oldu. Elektrik araç taşıt kredi limiti ne kadar oldu, vade sınırı kaç? İşte Ziraat, Garanti, VakıfBank ve diğer bankaların ödeme planları...

1 /17 Faizdeki değişikliklerle birlikte piyasada tüm kredi türlerinde faiz oranları yükselişe geçti. Merkez Bankası haziran ayında politika faizini %46 seviyesinde sabit tuttu. Faizlerdeki artış en çok da taşıt kredilerine yansıdı.

2 /17 Taşıt kredisinde yeni hesaplama

Araç sahibi olmayı planlayanlar için taşıt kredisi seçenekleri, faiz oranları ve geri ödeme şartları oldukça önemli hale geldi.

3 /17 Akbank

Faiz Oranı: %3,25 Aylık Taksit: 21.818,55 TL Toplam Ödeme: 787.767 TL





4 /17 Kuveyt Türk

Kâr Payı Oranı: %3,20 Aylık Taksit: 21.625,84 TL Toplam Ödeme: 780.830 TL





5 /17 Vakıf Katılım

3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı Kâr Payı Oranı: %3,35 Aylık Taksit: 22.206,28 TL Toplam Ödeme: 801.426 TL







6 /17 Dünya Katılım

Kâr Payı Oranı: %3,45 Aylık Taksit: 22.597,03 TL Toplam Ödeme: 815.793 TL





7 /17 İş Bankası

Faiz Oranı: %3,70 Aylık Taksit: 23.586,82 TL Toplam Ödeme: 851.125 TL





8 /17 Garanti BBVA

Faiz Oranı: %3,79 Aylık Taksit: 23.947,55 TL Toplam Ödeme: 864.111 TL





9 /17 TEB

Faiz Oranı: %3,84 Aylık Taksit: 24.148,95 TL Toplam Ödeme: 871.362 TL





10 /17 Türkiye Finans

Kâr Payı Oranı: %3,99 Aylık Taksit: 24.757,30 TL Toplam Ödeme: 893.262 TL





11 /17 Alternatif Bank

Faiz Oranı: %3,59 Aylık Taksit: 23.149,07 TL Toplam Ödeme: 835.366 TL





12 /17 Şekerbank

Faiz Oranı: %4,00 Aylık Taksit: 24.798,08 TL Toplam Ödeme: 894.730 TL





13 /17 Ziraat Katılım

Kâr Payı Oranı: %4,29 Aylık Taksit: 25.992,24 TL Toplam Ödeme: 937.720 TL





14 /17 Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %4,79 Aylık Taksit: 28.101,55 TL Toplam Ödeme: 1.013.655 TL





15 /17 Halkbank

Faiz Oranı: %5,09 Aylık Taksit: 29.395,74 TL Toplam Ödeme: 1.060.246 TL





16 /17 Anadolubank

Faiz Oranı: %5,30 Aylık Taksit: 30.313,61 TL Toplam Ödeme: 1.093.289 TL



