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Taşıt kredisi oranları değişti! Araç finansmanı vade sınırı değişti mi? Elektrik araç taşıt kredi limiti ne kadar oldu, vade sınırı kaç?

Taşıt kredisi oranları değişti! Araç finansmanı vade sınırı değişti mi? Elektrik araç taşıt kredi limiti ne kadar oldu, vade sınırı kaç?

09:1614/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Taşıt kredisi faiz oranları Temmuz 2025 itibarıyla değişti. Araba sahibi olmak isteyenler kredi faiz oranlarını araştırıyor. Taşıt kredisi çekenler için bankaların 24 ay vadeli faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarları belli oldu. Elektrik araç taşıt kredi limiti ne kadar oldu, vade sınırı kaç? İşte Ziraat, Garanti, VakıfBank ve diğer bankaların ödeme planları...

Faizdeki değişikliklerle birlikte piyasada tüm kredi türlerinde faiz oranları yükselişe geçti. Merkez Bankası haziran ayında politika faizini %46 seviyesinde sabit tuttu. Faizlerdeki artış en çok da taşıt kredilerine yansıdı.

Taşıt kredisinde yeni hesaplama


Araç sahibi olmayı planlayanlar için taşıt kredisi seçenekleri, faiz oranları ve geri ödeme şartları oldukça önemli hale geldi.

Akbank


Faiz Oranı: %3,25

Aylık Taksit: 21.818,55 TL

Toplam Ödeme: 787.767 TL



Kuveyt Türk


Kâr Payı Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 21.625,84 TL

Toplam Ödeme: 780.830 TL



Vakıf Katılım


3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,35

Aylık Taksit: 22.206,28 TL

Toplam Ödeme: 801.426 TL




Dünya Katılım


Kâr Payı Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 22.597,03 TL

Toplam Ödeme: 815.793 TL



İş Bankası


Faiz Oranı: %3,70

Aylık Taksit: 23.586,82 TL

Toplam Ödeme: 851.125 TL



Garanti BBVA


Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 23.947,55 TL

Toplam Ödeme: 864.111 TL



TEB


Faiz Oranı: %3,84

Aylık Taksit: 24.148,95 TL

Toplam Ödeme: 871.362 TL



Türkiye Finans


Kâr Payı Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL



Alternatif Bank


Faiz Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 23.149,07 TL

Toplam Ödeme: 835.366 TL



Şekerbank


Faiz Oranı: %4,00

Aylık Taksit: 24.798,08 TL

Toplam Ödeme: 894.730 TL



Ziraat Katılım


Kâr Payı Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 25.992,24 TL

Toplam Ödeme: 937.720 TL



Ziraat Bankası


Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 28.101,55 TL

Toplam Ödeme: 1.013.655 TL



Halkbank


Faiz Oranı: %5,09

Aylık Taksit: 29.395,74 TL

Toplam Ödeme: 1.060.246 TL



Anadolubank


Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 30.313,61 TL

Toplam Ödeme: 1.093.289 TL



ICBC Bank Turkey


Faiz Oranı: %6,00

Aylık Taksit: 33.438,58 TL

Toplam Ödeme: 1.205.788 TL



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