Teşkilat yeni sezon, TRT 1 ekranlarında soluksuz takip edilen bir aksiyon dolu serüvene daha başlıyor. Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı oyuncuların yanı sıra kadroya dahil olan yeni isimlerle daha da güçlenen dizi, izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. 22 Eylül Pazar akşamı başlayacak yeni sezonda, milli meseleler ve uluslararası entrikalar bir kez daha ön plana çıkacak. Peki, Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Teşkilat 5. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri...