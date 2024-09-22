TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, 22 Eylül Pazar akşamı yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşuyor. 5. sezonuyla Teşkilat yeni sezon oyuncuları arasında heyecanla beklenen isimler yer alıyor. Merak edilen Teşkilat oyuncuları kimler sorusu ise izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor. Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosu, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü hikayesiyle yine dikkat çekecek. İşte Teşkilat 5. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri…
Teşkilat yeni sezon, TRT 1 ekranlarında soluksuz takip edilen bir aksiyon dolu serüvene daha başlıyor. Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı oyuncuların yanı sıra kadroya dahil olan yeni isimlerle daha da güçlenen dizi, izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. 22 Eylül Pazar akşamı başlayacak yeni sezonda, milli meseleler ve uluslararası entrikalar bir kez daha ön plana çıkacak. Peki, Teşkilat yeni sezon oyuncuları kimler, kadroya hangi oyuncular katıldı? İşte Teşkilat 5. sezon oyuncuları ve yeni karakterlerin isimleri...
TRT 1'in iddialı dizisi Teşkilat, 22 Eylül Pazar akşamı yeni sezonuyla başlıyor. Başrolünde Aybüke Pusat'ın yer aldığı dizinin beşinci sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Kadroya katılan yeni oyuncularla daha da güçlenen dizi, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.
Milli güvenlik ve casusluk temalarını işleyen dizi, bu sezon da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.
Teşkilat yeni sezon oyuncuları ile zenginleşen kadro, dizinin heyecanını katlayacak. Vatanseverlik, ajanlık ve aksiyon dolu sahnelerin yer alacağı TRT 1 Teşkilat yeni sezonda, izleyicileri sürpriz gelişmeler bekliyor.
TEŞKİLAT DİZİSİNE YENİ KATILAN OYUNCULAR KİMLER?
Teşkilat dizisinin yeni sezon oyuncu karosuna dokuz yeni isim dahil oldu. Bilindiği üzere Aybüke Pusat’ın partneri Murat Yıldırım diziden ayrılmıştı. Aybüke Pusat’ın yeni partneri ise ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu.
Tolga Sarıtaş, Altay rolünü oynayacak. Diziye katılan diğer oyuncular Adnan Biricik, Eren Hacısalihoğlu, Gizem Güneş, Murat Han, Murat Aygen, Tuvana Türkay, Ushan Çakır ve Özlem Maden oldu.
TEŞKİLAT'IN YENİ OYUNCULARI VE DİZİ KARAKTERLERİ
Teşkilat Altay Yüzbaşı - Tolga Sarıtaş
Teşkilat Altay Yüzbaşı’nın kardeşi Selen - Gizem Güneş
Teşkilat Akif Başkan - Adnan Biricik
Teşkilat Hamdi - Murat Han
Teşkilat Sedat - Eren Hacısalihoğlu
Teşkilat Tufan - Murat Aygen
Teşkilat Kate - Tuvana Türkay
Teşkilat Makinist - Ushan Çakır
Teşkilat Güniz - Özlem Maden
TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Ömer, ölümle burun buruna gelmişken Neslihan da onu kurtaracak panzehiri bulmuştur. Fakat Neslihan’ın ilacı Ömer’e ulaştırması o kadar da kolay olmaz. Ömer için geri sayım başlamıştır. Karşılarına çıkan zorluklara karşı Ömer son kozunu oynamak zorundadır.
Neslihan’ın ilaca ulaştığını öğrenen ekip seferber olur. Sevdikleri yeniden Ömer’in ve ekibin yanında olurken eski düşmanları da tekrar karşılarına çıkar. Ömer, görev ve emanet uğruna gözünü karartır. Bu yolun sonunda ne olursa olsun düşmanı yenmek için gerekeni yapacaktır.