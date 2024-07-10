Ehliyet almak isteyenler için önemli haber! Direksiyon ve teorik sınavlarda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu değişiklikler, sürücü adaylarını ve sınav sistemini nasıl etkileyecek? Yeni ehliyet düzenlemeleri neler? Direksiyon sınavında geri parkta ikinci hak var mı? Direksiyon sınavında ne değişti? Direksiyon dersinde dört kere başarısızlık halinde ne olur? İşte ehliyet sınavında son değişiklikler.

1 / 14 Ehliyet almak isteyen binlerce aday, direksiyon sınavında ne sorulacağını ve sınavda nasıl başarılı olunacağını merak ediyor. 2024 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren yeni ehliyet düzenlemesi, direksiyon sınavında da bazı önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Peki yeni ehliyet düzenlemeleri neler? Ehliyet sınavında neler değişti? İşte yeni ehliyet sınavı!

2 / 14 Ehliyet sınavında yeni düzenlemeler neler? Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğe göre, direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak. Engelli kursiyerler, kendisine ait veya temin edeceği, standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile eğitim alarak sınavlara girebilecek.

3 / 14 İkinci 4 sınav hakkı için başka kursa nakil yapılacak mı? Direksiyon dersinde dört kere başarısızlık halinde ne olur? Direksiyon eğitimi dersinin ilk 4 sınavı sonunda başarısız duruma düşenlerden isteyenler, ikinci 4 sınav hakkını kullanmak üzere başka bir kursa nakil yapılabilecek.

4 / 14 Engelliler kendi araçlarıyla direksiyon sınavına girebilir mi? Engelli kursiyerler, kendisine ait veya temin edeceği, standartlara ve engel durumuna uygun başka bir araç ile eğitim alarak sınavlara girebilecek.

5 / 14 Ehliyet kursuna kayıtta yeni tip kimlik kartı şartı Kurslara kayıtlarda, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ibrazı zorunluluğu getirilecek.

6 / 14 Ehliyet sınavı nerede yapılacak, güzergahı değişikliği olacak mı? Direksiyon eğitimi dersi sınavları, il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirlediği ve ilgili mevzuata göre onay alınmış 2 farklı rotanın bulunduğu güzergahta yapılacak.

7 / 14 Ehliyet ve direksiyon sınavında başarısız olup kayıt sildirenler yeniden kayıt yaptırırlarsa ehliyet sınavlarından muaf olacaklar mı? Yeniden ehliyet kursu kaydında teorik sınava girmek zorunlu mu? Teorik sınavlar sonucunda başarılı olan kursiyerlerden kendi isteğiyle kaydını sildirenler ile direksiyon eğitimi dersi sınavlarında başarısız duruma düşenler, 3 yıl içerisinde yeniden kursa kayıt yaptırdıklarında teorik eğitim ve sınavlardan muaf tutulacak.

8 / 14 Muvazzaf askerlik görevi, hamilelik, doğum gibi durumlarda direksiyon sınavı ertelenir mi? Muvazzaf askerlik görevi, hamilelik, doğum veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunanlar, sınav haklarını dondurarak mazeret süreleri bitiminde kalan sınav haklarını kullanabilecek.

9 / 14 Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikası nasıl, nereden alınır? Sınavlarda başarı gösteren kursiyerler, elektronik ortamda düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Sertifikasını e-Devlet sistemi üzerinden alabilecek.

10 / 14 Direksiyon sınavı kaç dakika başlayıp kaçta bitecek, direksiyon sınav süresi ne kadar? Sınavlar 07.00-18.00 yerine 07.00-21.00 saatleri arasında yapılacak ve her kursiyer için 35 dakikalık uygulama sınav süresi 40 dakika olacak.

11 / 14 Direksiyon sınavı güzergahı nasıl belirleniyor? Sınavlar, sınav yürütme komisyonunca sınav günü sabahı yapılan toplantıda çekilen kura ile belirlenen güzergahta gerçekleştirilecek. Direksiyon sınavında bir günde kaç kişi sınava girecek? Direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonları, bir günde 12 kursiyer yerine 10 kursiyerin sınavını yapabilecek.

12 / 14 Direksiyon sınavında geri park yapma hakkı kaç? Kursiyerlerin geri park uygulamasında koniler arasına tek hamlede girememesi durumunda aynı hamleyi bir kez daha yapabilmelerine imkan tanınacak.

13 / 14 A1 sertifikası nasıl alınır? Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 85. maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyanlardan "A1" sınıfı sertifika almak isteyenlere, yönetmelikte belirlenen direksiyon eğitimi dersi saatinin yarısı kadar eğitim alarak direksiyon eğitimi dersi uygulama sınavında başarılı olmaları halinde "A1" sınıfı sertifika verilecek.