ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru ile 2025 YKS başvurularının başladığı açıklanmıştı. Sınav başvuru kılavuzunun da yayınlanmasıyla adaylar işlemlerine başladı. Peki üniversite sınavına (YKS) kimler başvuru yapabilir? Sınava girmek zorunlu mu? İşte YKS başvuruları hakkında tüm detaylar.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak 2025 YKS için başvurular başladı. Üniversite sınavına girecek olan adaylar başvurularını 3 Mart 2025 tarihine kadar yapabilecek. Peki YKS üniversite sınavına kimler katılabilir? Sınava girmek zorunlu mu? YKS sınav ücreti ne kadar?
2025 YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adayların yapacakları işlemler aşağıda sıralanmaktadır:
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru
süresi içinde, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
2025 YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2025 YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
ÜNİVERSİTE SINAVI UYGULAMA TAKVİMİ-2025
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Başvuru Tarihleri : 6 Şubat-3 Mart 2025 (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2025)
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika
YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 450,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 4 Mart 2025)
Geç Başvuru Günleri : 11-13 Mart 2025 (Sınav ücreti, 11-13 Mart 2025 tarihleri arasında ödenmelidir.)
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 11-13 Mart 2025 tarihlerinde ödenecektir.
ÖSYM 2025 YKS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
2025-2026 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinen adaylar ile yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) adayları da dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2025-YKS’ye başvuru yapmak ve sınavın ilgili oturumuna katılmak zorundadır.
YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.
2025-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin ise 2025-AYT ve/veya 2025-YDT oturumlarına katılmaları zorunludur.
2025-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:
2024-2025 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
Ortaöğrenimleri yurt dışı olup durumları yukarıdakilerden birine uyanlar
Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler.
Bu adaylar, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.
2026 yılı itibariyle, Yükseköğretim Kurulunca, Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran ve/veya mezun olan KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç) ülkemizdeki ve KKTC'deki yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilmelerine karar verilmiş olup YKS ile yerleştirilecektir.
YKS ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMEK ZORUNLU MU?
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.
TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarına (burslu ve indirimli programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak bu durumdaki adayların başvuru süresi içinde 2025-YKS başvurularını tamamlamış olmaları zorunludur.
Yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor (spor bilimleri alanında eğitim veren) programlarında öğrenim görmek isteyen 2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) adaylarının da (Özel Yetenek Sınavına (ÖZYES) girecek engelli adaylar da dâhil) 2025-YKS’ye başvuru yapmaları ve sınavın ilgili oturumuna katılmaları gerekmektedir.
Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayanların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kabul usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmekte olup ayrıntılı bilgiye www.yok.gov.tr internet adresindeki Öğrenci başlığı altında yer alan Kendi İmkanları ile Eğitim Alacaklar/Yurt Dışında Lise Eğitimi Alanlar sekmesinden ulaşılabilmektedir. Bu haktan yararlanmak isteyenlerin 2025-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu yoktur ancak bazı yükseköğretim kurumları yurt dışından öğrenci kabulünde YKS puanlarını kullanabilecektir.
Bununla birlikte ortaöğretimin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu veya uyruğundan biri T.C. olan çift uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına girişte bu sınavın sonuçlarından yararlanmayı istemeleri halinde 2025-YKS’ye başvuru yapma ve YKS’ye girme zorunluluğu bulunmaktadır.