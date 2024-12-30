Adı Galatasaray ile anılan Dybala enfes golle puan getirdi | VİDEO

İtalya Serie A 18. haftasında Milan evinde Roma’yı konuk etti. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 16’ Tijjani Reijnders ve 23’ Paulo Dybala’dan geldi. Milan - Roma maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /8 İtalya Serie A 18. haftasında Milan ve Roma karşı karşıya geldi.

2 /8 Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.



3 /8 Milan’ın golü dakika 16’da Tijjani Rijnders’den geldi.

4 /8 Roma’nın golü ise dakika 23’te Paulo Dybala’dan geldi.





5 /8 Milan bu sonuçlan puanını 27’ye çıkararak 8. sırada yer aldı.



6 /8 Roma ise 20 puanla 10. sırada yer aldı.



7 /8 DYBALA GOL İZLE

















