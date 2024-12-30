Adı Galatasaray ile anılan Dybala enfes golle puan getirdi | VİDEO

İtalya Serie A 18. haftasında Milan evinde Roma’yı konuk etti. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 16’ Tijjani Reijnders ve 23’ Paulo Dybala’dan geldi. Milan - Roma maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
İtalya Serie A 18. haftasında Milan ve Roma karşı karşıya geldi.
Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Milan’ın golü dakika 16’da Tijjani Rijnders’den geldi.
Roma’nın golü ise dakika 23’te Paulo Dybala’dan geldi.
Milan bu sonuçlan puanını 27’ye çıkararak 8. sırada yer aldı.
Roma ise 20 puanla 10. sırada yer aldı.
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MİLAN - ROMA MAÇ ÖZETİ
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