Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Adı Galatasaray ile anılan Dybala enfes golle puan getirdi | VİDEO

Adı Galatasaray ile anılan Dybala enfes golle puan getirdi | VİDEO

10:1330/12/2024, الإثنين
G: 30/12/2024, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

İtalya Serie A 18. haftasında Milan evinde Roma’yı konuk etti. Karşılaşmada kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 16’ Tijjani Reijnders ve 23’ Paulo Dybala’dan geldi. Milan - Roma maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

İtalya Serie A 18. haftasında Milan ve Roma karşı karşıya geldi. 

Maç 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.


Milan’ın golü dakika 16’da Tijjani Rijnders’den geldi. 

Roma’nın golü ise dakika 23’te Paulo Dybala’dan geldi.



Milan bu sonuçlan puanını 27’ye çıkararak 8. sırada yer aldı.


Roma ise 20 puanla 10. sırada yer aldı.


DYBALA GOL İZLE










MİLAN - ROMA MAÇ ÖZETİ



Milan - Roma maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Paulo Dybala
#Roma
#Milan
#İtalya Serie A

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Ocak 2025 itibarıyla yeni tarifeye geçilecek: Araç sahipleri dikkat! Yaptırmayan fazla para ödeyecek