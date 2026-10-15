Fenerbahçe'nin ağır yenilgisine büyük tepki: "Bu bir skandal ve rezalet!"

Eski futbolcu ve antrenör Metin Tekin'in hedefinde ise İsmail Yüksek'in sahadaki rolü ve teknik heyetin oyuncuya müdahale etmekte gecikmesi vardı. Tekin, “Eğer İsmail'i ilk yarı çıkarmıyorsanız, siz İsmail'in oynadığı pozisyonun ne olduğunu bilmiyorsunuz. İsmail tam merkezde, savunma ile hücumun ortasındaki adam. Bu pozisyonun bu kadar hatalarına hiçbir oyun dayanamaz. Bunu bilmiyorsanız futbolu bilmiyorsunuz denir, kusura bakmayın” diyerek teknik heyetin tercihlerini eleştirdi.