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Fenerbahçe'nin ağır yenilgisine büyük tepki: "Bu bir skandal ve rezalet!"

Fenerbahçe'nin ağır yenilgisine büyük tepki: "Bu bir skandal ve rezalet!"

01:18, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 01:22, 15/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin ağır yenilgisine büyük tepki: "Bu bir skandal ve rezalet!"

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgi, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli takımın ortaya koyduğu futbol kadar teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihleri de eleştirilerin odağına yerleşti.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu ve spor yorumcusu Erman Özgür, alınan sonucu çok sert sözlerle eleştirdi. Özgür, “Bu tam bir skandal” ifadelerini kullanarak 6-0'lık mağlubiyete tepki gösterdi.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu ve spor yorumcusu Erman Özgür, alınan sonucu çok sert sözlerle eleştirdi. Özgür, “Bu tam bir skandal” ifadelerini kullanarak 6-0'lık mağlubiyete tepki gösterdi.

Serdar Ali Çelikler ise İsmail Kartal üzerinden yönetimin geçmişte aldığı kararlara dikkat çekti. Kartal'ın yeniden takımın başına getirilmesinin hata olduğunu savunan Çelikler, “İsmail Kartal istifa ettiğinde geri döndürülmemeliydi. Hâlâ lig şampiyonluğu için iddialıdır Fenerbahçe ama böyle skorlar geldikçe burayı bozacak o” ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler ise İsmail Kartal üzerinden yönetimin geçmişte aldığı kararlara dikkat çekti. Kartal'ın yeniden takımın başına getirilmesinin hata olduğunu savunan Çelikler, “İsmail Kartal istifa ettiğinde geri döndürülmemeliydi. Hâlâ lig şampiyonluğu için iddialıdır Fenerbahçe ama böyle skorlar geldikçe burayı bozacak o” ifadelerini kullandı.

Çelikler ayrıca sarı-lacivertlileri daha ağır sonuçların bekleyebileceğini öne sürerek, “Daha ağır sonuçlar alabilir Fenerbahçe. Yani 7'leri falan görür bu kafayla giderse” sözleriyle eleştirisinin dozunu artırdı.

Çelikler ayrıca sarı-lacivertlileri daha ağır sonuçların bekleyebileceğini öne sürerek, “Daha ağır sonuçlar alabilir Fenerbahçe. Yani 7'leri falan görür bu kafayla giderse” sözleriyle eleştirisinin dozunu artırdı.

Teknik direktör Bülent Uygun da 6-0'lık mağlubiyete oldukça sert tepki gösterdi. Uygun, “Esaretinizi kırın, cesaretinizle tarih yazın dediğimiz yerde Fenerbahçe rezaletle, 6-0'la ülkeye dönüyor” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Bülent Uygun da 6-0'lık mağlubiyete oldukça sert tepki gösterdi. Uygun, “Esaretinizi kırın, cesaretinizle tarih yazın dediğimiz yerde Fenerbahçe rezaletle, 6-0'la ülkeye dönüyor” ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu ve antrenör Metin Tekin'in hedefinde ise İsmail Yüksek'in sahadaki rolü ve teknik heyetin oyuncuya müdahale etmekte gecikmesi vardı. Tekin, “Eğer İsmail'i ilk yarı çıkarmıyorsanız, siz İsmail'in oynadığı pozisyonun ne olduğunu bilmiyorsunuz. İsmail tam merkezde, savunma ile hücumun ortasındaki adam. Bu pozisyonun bu kadar hatalarına hiçbir oyun dayanamaz. Bunu bilmiyorsanız futbolu bilmiyorsunuz denir, kusura bakmayın” diyerek teknik heyetin tercihlerini eleştirdi.

Eski futbolcu ve antrenör Metin Tekin'in hedefinde ise İsmail Yüksek'in sahadaki rolü ve teknik heyetin oyuncuya müdahale etmekte gecikmesi vardı. Tekin, “Eğer İsmail'i ilk yarı çıkarmıyorsanız, siz İsmail'in oynadığı pozisyonun ne olduğunu bilmiyorsunuz. İsmail tam merkezde, savunma ile hücumun ortasındaki adam. Bu pozisyonun bu kadar hatalarına hiçbir oyun dayanamaz. Bunu bilmiyorsanız futbolu bilmiyorsunuz denir, kusura bakmayın” diyerek teknik heyetin tercihlerini eleştirdi.

Aston Villa karşısında alınan tarihi yenilginin ardından yapılan bu açıklamalar, Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve takımın oyun planı üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Aston Villa karşısında alınan tarihi yenilginin ardından yapılan bu açıklamalar, Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve takımın oyun planı üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Sarı-lacivertlilerin İngiltere'den 6-0'lık mağlubiyetle dönmesi, hem alınan skor hem de ortaya konulan futbol nedeniyle gecenin en çok tartışılan konularından biri oldu.

Sarı-lacivertlilerin İngiltere'den 6-0'lık mağlubiyetle dönmesi, hem alınan skor hem de ortaya konulan futbol nedeniyle gecenin en çok tartışılan konularından biri oldu.
Başlıklar :FenerbahçeSüper LigAston Villa
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