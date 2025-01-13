Beşiktaş’a kule gibi forvet! 1.91’lik Hırvat için resmi teklif yapılıyor

Beşiktaş’ta ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte çalışmalar hız kazandı. İlk olarak forvet bölgesine takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda hedef Hırvat yıldız. 1.91 boyundaki oyuncu için resmi teklif yapılacak. 25 yaşındaki oyuncuyu isteyen kulüpler arasında Legia Varşova da bulunuyor. İşte detaylar.
Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı.
Polonyalı gazeteci Pawel Golaszewski'nin habere göre; Beşiktaş ve Legia Varşova, 25 yaşındaki Hırvat golcüyü transfer etmek için yarışa girdi.
Haberde, Kulenovic'in Zagreb ekibinden de yeni sözleşme teklifi beklediği ve Bruno Petkovic'in sakatlığı sonrası kulüpteki tek forvet olan Kulenovic'in yönetim tarafından da kaybedilmek istenmediği yazıldı.
1.91 boyundaki Sandro Kulenovic, bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla çıktığı 26 resmi maçta 14 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Sandro Kulenovic kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Sandro Kulenović, 4 Aralık 1999 doğumlu Hırvat profesyonel futbolcudur, yani şu anda 25 yaşındadır. Santrfor pozisyonunda oynayan Kulenović, kariyerine Dinamo Zagreb'de başlamıştır.
Kulenović'in kariyer yolculuğu şu şekilde özetlenebilir:
Dinamo Zagreb: Genç yaşta Dinamo Zagreb'in altyapısına katıldı ve burada profesyonel kariyerine başladı. Ancak, ilk sezonunda beklediği süreyi alamamıştır.
Legia Warsaw: 2016'da Legia Warsaw'a transfer oldu. Burada genç takımda oynadı ve bazı maçlarda A takım forması giydi.
Juventus: 2017'de Juventus'a kiralık olarak gönderildi, ancak burada genç takım seviyesinde oynadı.
Dinamo Zagreb'e Dönüş: 2019'da Dinamo Zagreb'e geri döndü ve burada tekrar forma giymeye başladı. Ancak, ilk sezonunda gol atamadı.
Rijeka: 2020'de Rijeka'ya kiralık olarak gitti. Burada birkaç maçta forma şansı buldu ve ilk golünü Slaven Belupo'ya attı.
Lokomotiva Zagreb: 2021 ve 2023'te Lokomotiva Zagreb'e kiralık olarak iki kez gönderildi, burada da performans gösterme şansı buldu.
Kulenović, şu anda tekrar Dinamo Zagreb forması giymektedir.