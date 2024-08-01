|
Spor

Beşiktaş’tan savunmaya 20’lik genç Sambacı: Görüşmeler başladı!

11:53 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:57 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Beşiktaş yaz transfer sezonunda hız kesmiyor. Takıma birçok önemli yıldız katan siyah-beyazlılar savunmaya takviye yapacak. Kartal 20 yaşındaki genç futbolcu için görüşmelere başladı. Detaylar haberimizde.

1/ 14

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yeni sezon öncesinde savunmaya takviyeler yapacak.


2/ 14

Rafa Silva, Ciro Immobile, Paulista ve Can Keleş transferlerini tamamlayan Kara Kartal, Zenit'in Brezilyalı yıldızı Robert Renan için resmi görüşmelere başladı.

3/ 14

Zenit'in Renan için beklentisinin 15 milyon euro olduğu belirtildi.


4/ 14

Bununla birlikte siyah-beyazlılar rakamı aşağı düşürüp ödeme planını da yıllara bölmek istedi.


5/ 14

Kendi teklifini yükselten Beşiktaş Zenit'e bonuslar ekleyerek yeni bir teklifte bulundu.


6/ 14

İki kulüp yetkilileri arasında yapılan pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.


7/ 14

Siyah-beyazlıların Brezilyalı futbolcuya ilgisi ülkesinde büyük ses getirirken, Revista Colarada; haberi ve ilgiyi doğrulayan Robert Renan'ın temsilcisiyle konuştu.


8/ 14

Genç futbolcunun menajeri, "Türk ekibiyle görüşme oldu" ifadelerini kullandı.


9/ 14

20 yaşındaki Brezilyalı stoper, geçtiğimiz sezon Internacional'de kiralık olarak forma giydi.


10/ 14

Brezilya temsilcisinde 29 maça çıkan Renan, 2 asistlik performans sergiledi.


11/ 14

Avrupa'dan önemli takımların ilgisi olduğu bilinen Robert Renan, Brezilya'dan yükselen genç yeteneklerden biri.


12/ 14

11 Ekim 2003 doğumlu olan Renan, hem stoper hem de sol bek mevkilerinde oynayabilen çok yönlü bir futbolcu.


13/ 14

Güçlü fiziği, çabukluğu ve sol ayağını etkili kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.


14/ 14

Robert Renan, Brezilya adına 18 yaş altı ve 20 yaş altı seviyelerinde uluslararası alanda oynadı.


#Beşiktaş
#Robert Renan
#Zenit
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ açıkladı o illerde yaşayanlar konut sahibi olacak! 6 bin TL taksitle satışlar başlayacak: 2+1, 3+1 peşinat ve aylık taksit tutarı