2010-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Hugo Almeida, Süper Lig'de hocalık görevine resmen başladı. İşte Hugo Almeia'nın yardımcı antrenörlük yaptığı takım...
2010-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen eski yıldız futbolcu Hugo Almeida, Süper Lig'e hoca olarak geri döndü.
Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel'in ayrılığı sonrası göreve Portekizli José Morais getirildi.
Jose Morais'in ekibinde, bir dönem Beşiktaş forması giyen Hugo Almeida da yer alıyor.
2020 sezonunda futbolculuk kariyerini noktalayan Hugo Almeida, Acamedica B takımında yardımcı antrenörlük görevine başladı. Portekizli çalıştırıcı daha sonrasında Coimbra ile Sepahan takımlarında görev aldı.
2010-14 yılları arasında Süper Lig'de forma giyen Almeida, Beşiktaş formasıyla toplamda 85 maça çıkarken 36 gol atıp, 16 asistlik performans sergiledi. Golcü oyuncu, Beşiktaş kariyerinde 1 Ziraat Türkiye Kupası kazanmıştı.