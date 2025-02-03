Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor: Listede iki sürpriz isim!

Ara transferde dev isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe durmak bilmiyor. Sarı-lacivertliler iki genç yıldız için transfer girişimlerine başladı. Fenerbahçe Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic, transferlerinin ardından gündemine iki ismi daha aldı. İşte detaylar.

1 /13 Fenerbahçe, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da ara transfer dönemine damgasını vurdu.



2 /13 Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic, Çubuklu forma için imzaları attı. 4 önemli transferi bitiren Kanarya’nın durmaya hiç niyeti yok.



3 /13 Özellikle Allan Saint-Maximin’in ayrılık ihtimalinin artması sonrası yönetim kanat oyuncusu arayışına başladı.



4 /13 Fenerbahçe, bu bölgeye aynı Mimovic gibi genç bir ismi almak istiyor. Gündemde iki futbolcu ön plana çıkıyor.



5 /13 Transfer listesine giren ilk isim El Hadji Malick Diouf...



6 /13 Slavia Prag forması giyen 20 yaşındaki oyuncu, hem sol açıkta hem de 3’lü sistemde sol kanat beki olarak görev yapabiliyor.



7 /13 Senegalli yıldız bu sezon 30 maçta 6 gol, 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Diouf’un Avrupa’dan da talipleri var.



8 /13 Fenerbahçe’nin, bonservis beklentisini öğrenmek için Çek ekibiyle ilk teması kısa sürede kuracağı kaydedildi. Yönetimin ilk planı, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan genç yıldızı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak.



9 /13 Sarı-Lacivertliler’in listesindeki ikinci isim ise Keny Arroyo.

10 /13 18 yaşındaki oyuncu, son yıllarda dünya futboluna Moises Caicedo ve Kendry Paez gibi isimleri armağan eden Ekvador futbolunun yeni yıldız adaylarından biri.



11 /13 Ülkesinde Independiente forması giyen Arroyo, genç yaşında rağmen kariyerinde 48 resmi maçta oynadı, 6 gol atarken, 8 de asist yaptı.



12 /13 Yıldız futbolcu 2 kez de Ekvador Milli Takımı’nın formasını giydi.

