Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu için transfer yarışında: 3 katı maaş teklif edildi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için yıldız bir oyuncunun kadroya katılması için yarış halinde. Dış basında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 katı fazla teklifte bulundu. Hatta Galatasaray'ın görüşmelerde ilerleme kaydettiği ama Mourinho'nun devreye girmesiyle işlerin yön değiştirdiği ifade edildi.

1 /22 Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken aynı yarış transferde de devam ediyor.

2 /22 Hem Galatasaray hem Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalarına başladı.

3 /22 Haziran ayında transferleri bitirmek isteyen iki kulüp, yaz kampına eksiksiz girmek istiyor.

4 /22 Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.

5 /22 Galatasaray'da sezon sonu itibarıyla Fernando Muslera ile yolların ayrılması bekleniyor.

6 /22 Uruguaylı kalecinin ülkesine döneceği tahmin ediliyor.

7 /22 Bu yüzden Galatasaray'da kaleci arayışları hız kesmeden devam ediyor.

8 /22 Fenerbahçe'de ise Livakovic'in durumu soru işareti.

9 /22 Çünkü, son zamanlarda istediği forma şansını bulamayan Livakovic'in sarı lacivertli takımdan ayrılmak istediği biliniyor.

10 /22 Özellikle İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Livakovic, kariyerini Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde sürdürmek istiyor.

11 /22 Bu yüzden Livakovic'in de menajerine görüşmeler için onay verdiği ifade edildi.

12 /22 Fenerbahçe de Galatasaray gibi kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

13 /22 Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray aradığı kaleciyi Fransa'da buldu.

14 /22 Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon forması giyen Lucas Perri ile ilgilendiği kaydedildi.

15 /22 Galatasaray'ın Perri ile yapılan görüşmelerde ilerleme kat ettiği ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve Mourinho'nun özel görüşmesi sonrasında Perri'nin yeniden düşünmeye başladığı vurgulandı.

16 /22 Lucas Perri'nin Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

17 /22 Ayrıca Perri için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yaptığı teklif ortaya çıktı.

18 /22 Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklif, Fenerbahçe'nin 5+1 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.

19 /22 Fenerbahçe'nin Lucas Perri'ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği vurgulandı.

20 /22 Sarı-lacivertlilerin, Lucas Perri'ye sunduğu maaşın Galatasaray'ın maaş önerisinin 3 katı olduğu kaydedildi.

21 /22 Lucas Perri'nin Olimpik Lyon ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.