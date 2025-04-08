Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu için transfer yarışında: 3 katı maaş teklif edildi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, gelecek sezon için yıldız bir oyuncunun kadroya katılması için yarış halinde. Dış basında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Galatasaray'ın 3 katı fazla teklifte bulundu. Hatta Galatasaray'ın görüşmelerde ilerleme kaydettiği ama Mourinho'nun devreye girmesiyle işlerin yön değiştirdiği ifade edildi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken aynı yarış transferde de devam ediyor.
Hem Galatasaray hem Fenerbahçe gelecek sezon için çalışmalarına başladı.
Haziran ayında transferleri bitirmek isteyen iki kulüp, yaz kampına eksiksiz girmek istiyor.
Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, bir kez daha aynı oyuncunun peşine düştü.
Galatasaray'da sezon sonu itibarıyla Fernando Muslera ile yolların ayrılması bekleniyor.
Uruguaylı kalecinin ülkesine döneceği tahmin ediliyor.
Bu yüzden Galatasaray'da kaleci arayışları hız kesmeden devam ediyor.
Fenerbahçe'de ise Livakovic'in durumu soru işareti.
Çünkü, son zamanlarda istediği forma şansını bulamayan Livakovic'in sarı lacivertli takımdan ayrılmak istediği biliniyor.
Özellikle İngiliz kulüplerinin peşinde olduğu Livakovic, kariyerini Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde sürdürmek istiyor.
Bu yüzden Livakovic'in de menajerine görüşmeler için onay verdiği ifade edildi.
Fenerbahçe de Galatasaray gibi kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; Fenerbahçe ve Galatasaray aradığı kaleciyi Fransa'da buldu.
Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon forması giyen Lucas Perri ile ilgilendiği kaydedildi.
Galatasaray'ın Perri ile yapılan görüşmelerde ilerleme kat ettiği ancak Fenerbahçe'nin teklifi ve Mourinho'nun özel görüşmesi sonrasında Perri'nin yeniden düşünmeye başladığı vurgulandı.
Lucas Perri'nin Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.
Ayrıca Perri için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yaptığı teklif ortaya çıktı.
Galatasaray'ın 6 milyon euroluk teklif, Fenerbahçe'nin 5+1 milyon euroluk teklif sunduğu belirtildi.
Fenerbahçe'nin Lucas Perri'ye 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği vurgulandı.
Sarı-lacivertlilerin, Lucas Perri'ye sunduğu maaşın Galatasaray'ın maaş önerisinin 3 katı olduğu kaydedildi.
Lucas Perri'nin Olimpik Lyon ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.
Brezilyalı file bekçisinin güncel piyasa değeri 10 milyon euro.